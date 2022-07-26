Каспер Шмейхель может перейти в «Ниццу» после одиннадцати лет в «Лестере»

Вратарь Каспер Шмейхель может покинуть «Лестер».
Датчанин близок к подписанию контракта с «Ниццей», но «лисы» отпустят своего голкипера только когда найдут ему замену. В качестве потенциального нового вратаря «Лестера» рассматривается Роберт Санчес из «Брайтона».
Напомним, что Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года.
Одобрено.
Одобрено.
Ницца не плохое место для продолжения карьеры. Есть слухи, что теперь лисы хотят заменить Каспера нашим вратарем Лено! Тоже хороший вариант для лис....
Ницца не плохое место для продолжения карьеры. Есть слухи, что теперь лисы хотят заменить Каспера нашим вратарем Лено! Тоже хороший вариант для лис....