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Каспер Шмейхель может перейти в «Ниццу» после одиннадцати лет в «Лестере»

сегодня, 21:21

Вратарь Каспер Шмейхель может покинуть «Лестер».

Датчанин близок к подписанию контракта с «Ниццей», но «лисы» отпустят своего голкипера только когда найдут ему замену. В качестве потенциального нового вратаря «Лестера» рассматривается Роберт Санчес из «Брайтона».

Напомним, что Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 22:42
Неожиданно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:27
Очень жаль, непонятно почему лисы его отпускают
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:39
Здравствуйте.

Одобрено.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:37
Одназначно легенда клуба! Прошел с лисами весь путь, от Шипа до победы в АПЛ! Сколько нереальных сейвов совершил. Я думаю можно смело ставить его на одну ступень с его отцом!
Ницца не плохое место для продолжения карьеры. Есть слухи, что теперь лисы хотят заменить Каспера нашим вратарем Лено! Тоже хороший вариант для лис....
shur
shur
сегодня в 21:36
...Лестер без Каспера как МЮ без Де Хеа , не так что ли ???!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:35
Все когда-то заканчивается
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:32
В добрый путь! Каспер много отдал клубу!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:27
Может и пора уже что-то менять.
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