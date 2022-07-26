Каспер Шмейхель может перейти в «Ниццу» после одиннадцати лет в «Лестере»

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сегодня, 21:21

Вратарь может покинуть «Лестер».

Датчанин близок к подписанию контракта с «Ниццей», но «лисы» отпустят своего голкипера только когда найдут ему замену. В качестве потенциального нового вратаря «Лестера» рассматривается из «Брайтона».

Напомним, что Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года.