Федотов — лучший тренер РПЛ по итогам июля

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сегодня, 12:43

Пресс-служба РПЛ сообщает, что наставник ЦСКА признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам июля.

В прошлом месяце ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

Примечательно, что болельщики и эксперты канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Федотова, а эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали лучшим тренером июля наставника «Спартака» .