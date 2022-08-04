Федотов — лучший тренер РПЛ по итогам июля

Пресс-служба РПЛ сообщает, что наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам июля.
В прошлом месяце ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).
Примечательно, что болельщики и эксперты канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Федотова, а эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали лучшим тренером июля наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
А, если бы подъехали новички чуть раньше, а не с Набабкиным в защите и Зе в нападении (да и Чалов никакущий) пришлось играть, то взял бы девять.
А, если бы подъехали новички чуть раньше, а не с Набабкиным в защите и Зе в нападении (да и Чалов никакущий) пришлось играть, то взял бы девять.
Ну а так что, Федотов оживил команду, но пока рано петь дифирамбы. Карпин хорош, делает то, что и всегда. Абаскаль отмечу, не работал в России, взял команду в такой непростой момент и с полного ноля пока дает результат.
Ну а так что, Федотов оживил команду, но пока рано петь дифирамбы. Карпин хорош, делает то, что и всегда. Абаскаль отмечу, не работал в России, взял команду в такой непростой момент и с полного ноля пока дает результат.
Оренбург ни о чём, спору нет.
Федотову подарили соперники очки, а Спартак у Ахмата вырвал ничью, а с быками судья помог.
Наверно да, близко друг к другу, просто Федотов упустил один матч а Абаскаль без ошибок.
Оренбург ни о чём, спору нет.
Федотову подарили соперники очки, а Спартак у Ахмата вырвал ничью, а с быками судья помог.
Наверно да, близко друг к другу, просто Федотов упустил один матч а Абаскаль без ошибок.