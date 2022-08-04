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Федотов — лучший тренер РПЛ по итогам июля

сегодня, 12:43

Пресс-служба РПЛ сообщает, что наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам июля.

В прошлом месяце ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

Примечательно, что болельщики и эксперты канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Федотова, а эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали лучшим тренером июля наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Федотов — лучший тренер РПЛ по итогам июля

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:44, ред.
Ахмат сильнее Пари НН и уж тем более Урала, особенно на своём стадионе.Где-то рядом с обескровленым Сочи, а быки на своем стадионе, знаешь ли, тоже не подарок, при любом раскладе.

Оренбург ни о чём, спору нет.

Федотову подарили соперники очки, а Спартак у Ахмата вырвал ничью, а с быками судья помог.

Наверно да, близко друг к другу, просто Федотов упустил один матч а Абаскаль без ошибок.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 13:33
Федотов однозначно, Абаскалю еще предстоит показать себя кмк тренеру, да и сыграно три матча, это ни о чем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:31, ред.
Урал бьют кому не лень, а вот с Сочи вопрос для меня остался открытым. Сомнительный матч. Сомнения в том, что Нобоа оставили на скамейке в матче с конями и косяки Терехова. Если вспомнить, как Божевич ставил в предпоследнем туре с конями зелёного вратаря, то сомнения становится больше. Кони тогда попали по моему в квалификацию ЛЧ, победа нужна была кровь из носу. Конкуренты шли по пятам. Сомнения остались.
drug01
drug01
сегодня в 13:25
Начало хорошее так держать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:24, ред.
Ты просто не можешь привыкнуть, что "Краснодар" - это команда зоны вылета. А так и будет в этом году. Посмотри на их матч с "Уралом", где Сафонов с десяток моментов вытащил.

Поэтому у вас один матч с середняком ("Терек") и два с аутсайдерами ("Оренбург" и "Краснодар") по факту. Это по моим прикидкам на сезон.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:21
Ах, и кого он обыграл и где? Однозначно Абаскаль
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:20
Я конечно выбрал бы Валеру но Федотов тоже достоин
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:12
Это только за июль, удачи ВВФ и в августе.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:10
Федотов заслуженно был признан лучшим тренером. Справедливости ради, хотелось бы отметить и Василенко который ворвался круто, если продолжит, то это круто для всей лиги.

Ну а так что, Федотов оживил команду, но пока рано петь дифирамбы. Карпин хорош, делает то, что и всегда. Абаскаль отмечу, не работал в России, взял команду в такой непростой момент и с полного ноля пока дает результат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:07
Тут без вопросов. В целом, каких-то сверхсложных матчей не было у всех тренеров, но именно Федотов взял сырую команду, которая даже все товарняки слила, и взял семь очков.

А, если бы подъехали новички чуть раньше, а не с Набабкиным в защите и Зе в нападении (да и Чалов никакущий) пришлось играть, то взял бы девять.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 13:01
Федотов красавец. Возможно возвращает русскую тренерскую школу. Семака бы отправить ему в помощники, может научится чему-нибудь. Но пока сравнить не с кем. В Европе наши клубы пока не играют.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:54
Пожалуй это справедливо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:52
Вполне справедливо и заслуженно, с удовольствием поздравляю Владимира Валентиновича.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:50
С составом Семака, я боюсь что даже Мостовой сможет выиграть РПЛ...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 12:49
Очень интересно
Главное, что бы по итогам года снова стал лучшим тренером РПЛ )))
makkie
makkie
сегодня в 12:49
Федотов и Абаскаль, в общем - вполне заслуженно.
Сирожа Семак мимо ))
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