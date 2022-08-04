Александр Мостовой возглавил команду Медиалиги «AMC Fight Nights»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды «AMC Fight Nights», которая будет выступать в Медиалиге.

Президент «AMC Fight Nights» Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым:

С Сашей легко прошли переговоры, но на какой-то момент он действительно находился в разговорном процессе с «Катюшей». Это осложняло дело, потому что они первыми начали что-то с ним обсуждать. Но мне кажется, что в комплекте наш подход его устроил больше. Я не говорю про деньги.