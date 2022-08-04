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Александр Мостовой возглавил команду Медиалиги «AMC Fight Nights»

сегодня, 16:05

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой стал главным тренером команды «AMC Fight Nights», которая будет выступать в Медиалиге.

Президент «AMC Fight Nights» Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым:

С Сашей легко прошли переговоры, но на какой-то момент он действительно находился в разговорном процессе с «Катюшей». Это осложняло дело, потому что они первыми начали что-то с ним обсуждать. Но мне кажется, что в комплекте наш подход его устроил больше. Я не говорю про деньги.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:23
Что за медиалига?
BDA81
BDA81
сегодня в 16:18
Ну посмотрим
старина
старина
сегодня в 16:12
Ну вот,хотел же стать тренером
Гость
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