Рыбус из-за повреждения пропустит матч с «Уралом»

Мачей Рыбус не попал в заявку «Спартака» на матч 4 тура РПЛ с «Уралом» из-за небольшого повреждения.
«Мачей Рыбус получил небольшое повреждение, он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Но Рыбус сейчас много ошибается и подводит команду, так что наверное отсутствие поляка в сегодняшнем матче даже плюсом будет.
Но Рыбус сейчас много ошибается и подводит команду, так что наверное отсутствие поляка в сегодняшнем матче даже плюсом будет.