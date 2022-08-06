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Рыбус из-за повреждения пропустит матч с «Уралом»

сегодня, 14:20
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак15:00 Не начался

Мачей Рыбус не попал в заявку «Спартака» на матч 4 тура РПЛ с «Уралом» из-за небольшого повреждения.

«Мачей Рыбус получил небольшое повреждение, он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:37
Жаль, здоровья!
Но Рыбус сейчас много ошибается и подводит команду, так что наверное отсутствие поляка в сегодняшнем матче даже плюсом будет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:35
Травмы надо лечить.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:25
Добрый день. Подумаем над этим.
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 14:24
Не велика потеря!
4h4tjyded6kw
4h4tjyded6kw
сегодня в 14:24
врачу команды виднее может ли играть Рыбус...
Гость
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