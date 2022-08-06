Рыбус из-за повреждения пропустит матч с «Уралом»

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сегодня, 14:20

не попал в заявку «Спартака» на матч 4 тура РПЛ с «Уралом» из-за небольшого повреждения.

«Мачей Рыбус получил небольшое повреждение, он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.