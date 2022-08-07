Цорн анонсировал усиление состава «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что летняя трансферная кампания московского клуба еще не завершена.

Завершена ли трансферная компания «Локомотива»? Нет, мы продолжаем работу на рынке. Сейчас работаем над различными вариантами, чтобы усилить команду. Новички будут. Это процесс. У нас проект таков, что сейчас нам нужно перестроить команду, стиль, и сейчас мы это начали. За один день это не делается. На этот сезон мы делаем ставку на результат, но пока мы далеки от этого. Будем работать.