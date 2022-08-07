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Цорн анонсировал усиление состава «Локомотива»

сегодня, 14:49

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что летняя трансферная кампания московского клуба еще не завершена.

Завершена ли трансферная компания «Локомотива»? Нет, мы продолжаем работу на рынке. Сейчас работаем над различными вариантами, чтобы усилить команду. Новички будут. Это процесс. У нас проект таков, что сейчас нам нужно перестроить команду, стиль, и сейчас мы это начали. За один день это не делается. На этот сезон мы делаем ставку на результат, но пока мы далеки от этого. Будем работать.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:58
За 14 место будут бороться.
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сегодня в 14:56
усиление не помешает...
Jeka1990
Jeka1990
сегодня в 14:54
У нас проект такой , как бы распилить деньги
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:50
"У нас проект таков, что сейчас нам нужно перестроить команду, стиль, и сейчас мы это начали."

Внезапно)) а до этого чем ваш проект занимался?)
Гость
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