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Карпин высказался о назначении Писарева в «Химки»

сегодня, 16:40

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение Николая Писарева на должность наставника «Химок». Писарев будет совмещать работу в сборной и подмосковном клубе.

Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!

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