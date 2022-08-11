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Бензема вышел на второе место по голам за «Реал»

сегодня, 00:25
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Форвард «Реала» Карим Бензема вышел на чистое второе место в списке бомбардиров мадридского клуба.

На счету француза теперь 324 гола. По этому показателю нападающий обошел Рауля (323).

На первом месте – Криштиану Роналду, забивший 450 голов.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:44, ред.
Карим конечно же получит свой более чем заслуженный ЗМ 17 октября
Желаю ему ещё и выиграть чм в Катаре,что возведёт его в ряды легенд мирового футбола!
амурец
амурец
сегодня в 00:43, ред.
Молодец желаю на этом не останавливаться
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:38
Когда все рекорды Рауля , что в Лч что по голам за Реал считались вечными и не достижимы , спасибо Криштиану и Кариму что все возможно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:34
Это да) Но для меня всё-таки именно Рауль Гонсалес Бланко будет первым) У него всё-таки более изящная техника была, и очень много красивых техничных голов.
ubz95m5zjm7w
ubz95m5zjm7w
сегодня в 00:29
Это просто жесть
протон
протон
сегодня в 00:27, ред.
У Бензема выдающийся результат.
Но какой же машиной был Роналду в свои лучшие годы. Ведь Роналду и Бензема пришли одновременно, Роналду уже пятый сезон не играет за Реал, а Бензема от него все ещё отстаёт более чем на 120 голов.
Роналду тоже был очень неплох в подыгрыше. Напомню: по ассистам за Реал Бензема догнал Роналду только через 2,5 - 3 сезона после ухода последнего.
Из свиты Роналду — в короли Мадрида. Бензема невероятен. ЗМ просто не обсуждается.
450 голов Роналду -это что-то невероятное. Не знаю, сможет ли кто-нибудь забить больше за Реал.
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