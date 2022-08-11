Бензема вышел на второе место по голам за «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема вышел на чистое второе место в списке бомбардиров мадридского клуба.
На счету француза теперь 324 гола. По этому показателю нападающий обошел Рауля (323).
На первом месте – Криштиану Роналду, забивший 450 голов.
Форвард «Реала» Карим Бензема вышел на чистое второе место в списке бомбардиров мадридского клуба.
На счету француза теперь 324 гола. По этому показателю нападающий обошел Рауля (323).
На первом месте – Криштиану Роналду, забивший 450 голов.
Но какой же машиной был Роналду в свои лучшие годы. Ведь Роналду и Бензема пришли одновременно, Роналду уже пятый сезон не играет за Реал, а Бензема от него все ещё отстаёт более чем на 120 голов.
Роналду тоже был очень неплох в подыгрыше. Напомню: по ассистам за Реал Бензема догнал Роналду только через 2,5 - 3 сезона после ухода последнего.
Из свиты Роналду — в короли Мадрида. Бензема невероятен. ЗМ просто не обсуждается.
450 голов Роналду -это что-то невероятное. Не знаю, сможет ли кто-нибудь забить больше за Реал.
Но какой же машиной был Роналду в свои лучшие годы. Ведь Роналду и Бензема пришли одновременно, Роналду уже пятый сезон не играет за Реал, а Бензема от него все ещё отстаёт более чем на 120 голов.
Роналду тоже был очень неплох в подыгрыше. Напомню: по ассистам за Реал Бензема догнал Роналду только через 2,5 - 3 сезона после ухода последнего.
Из свиты Роналду — в короли Мадрида. Бензема невероятен. ЗМ просто не обсуждается.
450 голов Роналду -это что-то невероятное. Не знаю, сможет ли кто-нибудь забить больше за Реал.