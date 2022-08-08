Лапорта – популист года. Игроки «Барселоны» одолжили клубу свыше 500 млн евро

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сегодня, 15:55

Жоан ведет «блаугранас» по канату над пропастью.

Игра в «стабильность» с дырой в кармане

Лидеры-популисты любят блефовать. Самая популярная их тактика, когда наступил жесткий кризис. Часто провал в экономике неудачно перекрывают, расходуя золотовалютные резервы, создают видимость «стабильности». Мол, все под контролем, идет по плану, впереди нет пропасти. Лапорта, судя по его действиям – классический популист. Он продает права и активы «Барселоны», аналог резервов страны. Самых разных популистских трюков стало много, приведем примеры.

«Возвращают» Месси. Лионель проигнорировал вопрос о возвращении. У Месси год по контракту с ПСЖ с правом продления, а Лапорта рассказывает о «моральном долге» перед легендой. При этом в окружении Месси отрицают переговоры с Лапортой. Похоже, персональным фанатам Лионеля пудрят мозги, отвлекая темой Месси от реальных проблем «Барселоны».

Стыдятся расходов. Правда неудобная, значит, не важна? Просили не публиковать реальную сумму трансфера Левандовского. Там большая комиссия агенту Захави и другие обязательства. Уходят от конкретики, рассказывая о регистрации новичков. Лапорта придумал схему – продает телевизионные права клуба и доли в перспективных подразделениях корпорации. Насколько эти операции безопасны стратегически? Пока никто не знает.

«Любят» Дани Алвеса. Вышвырнули, а вчера устроили пышные проводы. Подбрасывали в воздух, обнимали и подарили футболку с наградой. Классический популистский трюк. Сначала делаешь глупость, а после критики резко меняешь поведение. Нечто похожее увидим, когда изменят Fan ID. Сколько искренности было в объятиях Лапорты и Алвеса, если Дани жестко критиковал Жоана за полное отсутствие уважения?

Кормят обещаниями. У популистов сказанное часто противоположно действиям. Когда Лапорта говорит, что клуб «не использует методы вымогательства», то забывает уточнить – давно наняли специальную компанию, которая годами расписывает схемы, чтобы убедить футболистов отказываться от денег. Позже обещают все вернуть, но Пике уже столкнулся с невыполнением условий. А де Йонгу предложили вместо 14 млн евро взять семь.

Не отдали игрокам свыше полумиллиарда евро

Обещанного три года ждут? Месси «Барселона» должна больше 50 млн евро, Пике свыше 30 миллионов, а де Йонгу будут должны больше двадцати, если останется. Френки два года заметно недоплачивают. Бускетс и Альба постоянно соглашаются на новые отсрочки выплат. А потом видят, как клуб покупает Феррана Торреса на скамейку за 55 млн евро. Лапорта играет с огнем, обиженные миллионеры не будут умирать на поле. И пойдут в суд.

«Барселону» ждет коллапс, если внутри клуба нет гениев футбольной экономики. Бартомеу принимал бездарные решения, а результат видите. Чужие деньги разбрасывал направо и налево. Но Лапорта перешел на торговлю обещаниями. Не лучший метод борьбы с кризисом. Клуб из года в год просит футболистов отказаться от части зарплат и премий. Жоан дает слово, что со всеми расплатится, когда наступит счастливое будущее.

А оно точно наступит? У Хави интересная по составу команда, вызывает симпатию, может играть красиво. Но за ярким фасадом сидит Лапорта, рискнувший всем. Не случайно футбольные люди удивляются, как контора в долгах подписала стольких новичков. «Барселона» пошла против законов экономической природы, а подобные попытки всегда символ или отчаянья, или обмана.

Активно вкладывают деньги в дорогих новичков

Как бы «рычаги» Лапорты не оказалась аналогом действий правительств перед дефолтом. Новое руководство «Барселоны» активно торгует именем клуба и репутацией в надежде, что избегут банкротства, если команда Хави победит на поле и заработает много денег. Хотя очевидно, что в режиме медленного Ренессанса могли постепенно раздать долги, и лишь затем набирать звездный состав.

Вместо этого выбрали путь ярого популизма, не подкрепленного реальными доходами. Лапорта заявил, будто «Барселона» за два месяца заработала 868 млн евро. Ни один клуб мира не находит почти миллиард за два месяца. Будь у футболистов финансовые консультанты вместо агентов и родственников без образования и опыта в сфере инвестиций, то предлагали им бежать куда подальше.

Лапорта заигрывается. Эксперты в сфере финансов давно выражают опасения. Не хочется, чтобы «Барселона» оказалась футбольной Венесуэлой, где обещали светлое будущее в стране с нефтью, а привели к голоду, тотальному дефициту, космической инфляции, нищете и диктатуре. Там бедняки, но богатые тоже плачут. Год назад Лапорта был сдержаннее, а сейчас говорит лозунгами.

Экономисты сомневаются, что пирамида выстоит

Сам Лапорта сравнил «Барселону» с перевернутой пирамидой, но не поставил ее правильно. Долго смогут балансировать на вершине? В случае банкротства клуба Месси и компания не увидит свои миллионы, а «Барселона» сыграет в Сегунде. Многие экономисты предлагали медленно откатиться в таблице, поиграть скромным составом пару лет, а затем постепенно подняться.

Выбрали агрессивную тактику. Подписали Левановского, Кессье, Рафинью и Кунде, продлили Дембеле. Якобы вернут Месси, а выгодных продаж не видно. Пусть нашлись спонсоры и люди, готовые завладеть «Барселоной» — права и имущество клуба активно выкупают, профессиональные экономисты сомневаются, что Лапорта понимает, что делает. Жоан ведь в первую очередь политик.

Это блеф в расчете на чудо? Фанатов «Барселоны» начала настораживать бравада президента. Раньше его оценки были мрачнее, но реалистичнее. Говорил больше правды о наследии Бартомеу. Сейчас излучает уверенность, говорит о победе в ЛЧ , но долги остались, а футболисты придут за тем, что им причитается. Вечно продавать активы невозможно, ведь это потерянная прибыль в будущем.

Тот случай, когда хочется ошибаться. Будет классно, если 60-летний Лапорта окажется финансовым гением, а не пройдохой. Вот только на его совести были серые схемы, а личное состояние не позволяет назвать успешным капиталистом. У Жоана подвешен язык, и он знает, что можно выиграть выборы с помощью неподкрепленных ничем обещаний. Но слова вместо денег кредиторы не возьмут.

Нет сомнений, что Алемани и Хорди Кройф делают все, чтобы не довести каталонцев до процедуры банкротства. Но ситуация тяжела, а у президента-популиста нет оппозиции. Потенциальные конкуренты Лапорты сидят подозрительно тихо. Они что-то знают? Если «Барселону» точно ждет банкротство, а сейчас пир перед чумой, то повесят все на Бартомеу и Жоана, потому и молчат.

Также молчат, ведь есть небольшая вероятность, что Хави выиграет, инвесторы выручат клуб (правда, заберут его себе в итоге), а кредиторы и футболисты дождутся одолженного. Никто не хочет прослыть человеком, который критиковал потенциального спасителя. Двояка ситуация, разит «рязанским чудом». Экономика – наука, а Лапорта делает вид, будто живет вне её правил.