Журнал France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал полный список претендентов на награду «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту по итогам сезона.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Мик Меньян («Милан», Сборная Франции);
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии), Антонио Рюдигер («Челси»/«Реал», сборная Германии);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции), Бернарду Силва («Манчестер Сити». сборная Португалии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), Каземиро («Реал», сборная Бразилии), Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии), Фабиньо («Ливерпуль», сборная Бразилии), Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира), Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта), Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии), Карим Бензема («Реал», сборная Франции), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/«Манчестер Сити», сборная Норвегии), Харри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии), Себастьен Аллер («Боруссия» Дортмунд, сборная Кот-д'Ивуара), Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус», сборная Сербии), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии), Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария», сборная Сенегала), Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», сборная Польши), Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии), Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», сборная Уругвая), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм», сборная Южной Кореи).
Ранее был опубликован список претендентов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина.
Если по совокупности и за прошлый год - поляку... (можно забрать у Месси...)))
Если по совокупности и за прошлый год - поляку... (можно забрать у Месси...)))