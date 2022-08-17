Роналду: «Через пару недель я расскажу всю правду о своём будущем»

Нападающий в соцсетях ответил болельщику, который заявил, что «Манчестер Юнайтед» намерен продать португальца.

Люди узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. Пресса лжет. У меня есть блокнот, и за последние несколько месяцев из 100 новостей, которые я записал, только 5 были правдивыми. Представьте, как сложно читать всю эту ложь.