Роналду: «Через пару недель я расскажу всю правду о своём будущем»

Нападающий Криштиану Роналду в соцсетях ответил болельщику, который заявил, что «Манчестер Юнайтед» намерен продать португальца.
Люди узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. Пресса лжет. У меня есть блокнот, и за последние несколько месяцев из 100 новостей, которые я записал, только 5 были правдивыми. Представьте, как сложно читать всю эту ложь.
Что за интервью в этот раз? В прошлом или (в этом) давал и говорил что команда плоха, молодежь не та, тренер и руководство не знает что делает, а сам он знает, но помолчит. А еще уточнил что не за 6-7 местами тут - то есть прямым текстом говорил о своих желаниях.
До этого в Юве до последнего отрицал все слухи, винил СМИ и потом всё оказалось правдой. Как можно настолько не дружить с логикой?? Не легче ли просто не говорить ничего пока твои планы и перспективы не ясны?
Что за интервью в этот раз? В прошлом или (в этом) давал и говорил что команда плоха, молодежь не та, тренер и руководство не знает что делает, а сам он знает, но помолчит. А еще уточнил что не за 6-7 местами тут - то есть прямым текстом говорил о своих желаниях.
До этого в Юве до последнего отрицал все слухи, винил СМИ и потом всё оказалось правдой. Как можно настолько не дружить с логикой?? Не легче ли просто не говорить ничего пока твои планы и перспективы не ясны?
P.S. Не являюсь Роналду74ром, просто неприятно, как на него все накинулись.
P.S. Не являюсь Роналду74ром, просто неприятно, как на него все накинулись.