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Роналду: «Через пару недель я расскажу всю правду о своём будущем»

сегодня, 08:14

Нападающий Криштиану Роналду в соцсетях ответил болельщику, который заявил, что «Манчестер Юнайтед» намерен продать португальца.

Люди узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. Пресса лжет. У меня есть блокнот, и за последние несколько месяцев из 100 новостей, которые я записал, только 5 были правдивыми. Представьте, как сложно читать всю эту ложь.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 09:35
Странный тип. Можно брать все его интервью и убедиться в этом. Слово "Я" в них чаще чем предложения.
Что за интервью в этот раз? В прошлом или (в этом) давал и говорил что команда плоха, молодежь не та, тренер и руководство не знает что делает, а сам он знает, но помолчит. А еще уточнил что не за 6-7 местами тут - то есть прямым текстом говорил о своих желаниях.
До этого в Юве до последнего отрицал все слухи, винил СМИ и потом всё оказалось правдой. Как можно настолько не дружить с логикой?? Не легче ли просто не говорить ничего пока твои планы и перспективы не ясны?
Elliada
Elliada ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Кто сказал, что он скажет правду. Переврет информацию так, что выставит его белым и пушистым.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:02
Кому нужна твоя правда!?
Аспект
Аспект ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:01
И почему так? Кристинка даже сейчас куда лучше молодого задорного большинства. Потому что настоящий профессионал.
P.S. Не являюсь Роналду74ром, просто неприятно, как на него все накинулись.
112910415
112910415
сегодня в 08:52
неужели дачу покупает ?!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 08:43
Вот нарцисс! Ни одной новости о себе не пропускает, все в блокнот записывает)
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2
сегодня в 08:38
скажет:я ухожу!
DXTK
DXTK
сегодня в 08:33
Для самого Роналду лучшим было бы переехать в МЛС хотя бы на сезон, договорится с каким нибудь клубом об аренде, скажем Интер Майями к Бексу, как раз за это время контракт с МЮ закончится, и португаз сможет свободным искать себе новый клуб в след году.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:27, ред.
Через несколько недель закроется трансферное окно. И балласт такой: "Я решил остаться в МЮ"
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:16
Ну, наконец-то, на пенсию!
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