«Валенсия» намерена подписать Кавани

«Валенсия» намерена подписать уругвайского форварда Эдинсона Кавани, у которого истек контракт с «Манчестер Юнайтед». Валенсийский клуб в течение двух дней ежедневно контактировал с братом футболиста, пытаясь согласовать условия контракта.
Тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо также уже связывался с Кавани три недели по поводу перехода, уругваец не против перебраться в «Валенсию».
Бан снимать не планируем. Тот пользователь получил его по другой, намного более серьёзной, причине, после того мелкого нарушения.
Участие в конкурсе прогнозов не освобождает от правил и наказаний за их нарушения.
Просьба писать по таким вопросам в хэштеге вопрос_модератору.
Всего доброго.
Бан снимать не планируем. Тот пользователь получил его по другой, намного более серьёзной, причине, после того мелкого нарушения.
Участие в конкурсе прогнозов не освобождает от правил и наказаний за их нарушения.
Просьба писать по таким вопросам в хэштеге вопрос_модератору.
Всего доброго.