Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Валенсия» намерена подписать Кавани

сегодня, 01:04

«Валенсия» намерена подписать уругвайского форварда Эдинсона Кавани, у которого истек контракт с «Манчестер Юнайтед». Валенсийский клуб в течение двух дней ежедневно контактировал с братом футболиста, пытаясь согласовать условия контракта.

Тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо также уже связывался с Кавани три недели по поводу перехода, уругваец не против перебраться в «Валенсию».

Все новости
«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» по Гордону
Вчера, 23:31
«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы Рабьо по зарплате
Вчера, 23:21
Слухи«Тоттенхэм» может подписать Малиновского
Вчера, 22:43
«Севилья» намерена подписать защитника «Баварии»
Вчера, 20:45
Слухи«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Муссу Дембеле
Вчера, 20:10
Стало известно условие, при котором Дзюба перейдёт в «Адану Демирспор»
Вчера, 16:49
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:53
Было бы интересно посмотреть его в команде у Гаттузо.
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:32
Доброй ночи.

Бан снимать не планируем. Тот пользователь получил его по другой, намного более серьёзной, причине, после того мелкого нарушения.

Участие в конкурсе прогнозов не освобождает от правил и наказаний за их нарушения.

Просьба писать по таким вопросам в хэштеге вопрос_модератору.

Всего доброго.
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 01:20, ред.
Доброй ночи. В моей группе Шуnя771 попал в бан, есть возможность разморозки аккаунта для активных действий на сайте этого человека, ведь грубых нарушений не было, причина моего обращения это сильная честная конкуренция в группе Воронина. Он ведь теряет набор баллов, получил такой бан за тавтологию
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 