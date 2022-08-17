«Валенсия» намерена подписать Кавани

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сегодня, 01:04

«Валенсия» намерена подписать уругвайского форварда , у которого истек контракт с «Манчестер Юнайтед». Валенсийский клуб в течение двух дней ежедневно контактировал с братом футболиста, пытаясь согласовать условия контракта.

Тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо также уже связывался с Кавани три недели по поводу перехода, уругваец не против перебраться в «Валенсию».