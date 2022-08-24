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«Тверь» потратит 500 тысяч рублей на организацию матча против «Амкала»

вчера, 14:00
Волга ТверьЛоготип футбольный клуб Волга Тверь-:-Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)Амкал31.08.2022 Не начался

Пресс-служба «Твери» рассказала об организации матча против «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.

Из-за невозможности провести этот матч на нашем домашнем стадионе, где сейчас идет замена искусственного газона, клуб был вынужден в кратчайшие сроки искать место проведения кубовой встречи с «Амкалом». Были проработаны десятки вариантов как в соседних регионах, так и в Москве. То, что матч вызывает дополнительный ажиотаж, также являлось определенным аргументом в переговорах. В итоге свой выбор клуб остановил на арене в Красногорске, которая имеет все необходимое для проведения игры.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Мясо69
Мясо69
вчера в 22:55
Вперёд Тверь!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:59
Когда уже амкал сыграет с проффи, хотябы с с Зенитом
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:47
очень рад
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:42
Вот и посмотрим кто сильнее профессионалы или любители.
112910415
112910415
вчера в 14:21
очень уж важная встреча ...
z8fxq6kc9atu
z8fxq6kc9atu
вчера в 14:18
Зачем такие траты???
sseqkpqrjm6j
sseqkpqrjm6j
вчера в 14:07
Это же много
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:03
Не знаю такого клуба
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:02
Это круто наверное будет.
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