«Тверь» потратит 500 тысяч рублей на организацию матча против «Амкала»

Пресс-служба «Твери» рассказала об организации матча против «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.

Из-за невозможности провести этот матч на нашем домашнем стадионе, где сейчас идет замена искусственного газона, клуб был вынужден в кратчайшие сроки искать место проведения кубовой встречи с «Амкалом». Были проработаны десятки вариантов как в соседних регионах, так и в Москве. То, что матч вызывает дополнительный ажиотаж, также являлось определенным аргументом в переговорах. В итоге свой выбор клуб остановил на арене в Красногорске, которая имеет все необходимое для проведения игры.