Китайский банк может купить одну из команд из Москвы

Юрист Александр Добровинский заявил, что китайский банк может купить один из московских клубов.
Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него «давить» рекламу. Ходили слухи еще на прошлой неделе, что это один из серьезных московских клубов. Может быть, это будет «Спартак». Если крупный или средний китайский банк сделает такое предложение «Лукойлу», то компания согласится.
Это он заявил в программе телеканала Матч ТВ. Ещё много чего он заявлял.
Вот это он заявлял об смене в руководстве Спартака - «О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть.
А ещё он говорил, что Абрамович хочет приобрести футбольный клуб ЦСКА. Александр Добровинский рассказал, что российский предприниматель рассматривает возможность инвестиций в отечественный футбол.Из российских клубов это мог бы быть ЦСКА Приход Абрамовича даст толчок к развитию, будет профессиональный менеджмент, которого не хватает.
Так что не думаю что какой-то китайский банк может прийти в российский футбол, который тем более закрыт для Европы и еврокубков. Какой смысл вкладывать свои деньги 💰 💰 💰 в пустоту.
Рекламировать (свой логотип, бренд) то что никто в Европе не увидит ни на поле ни в трансляции по телевизору, интернету. Что-то совсем неубедительная версия болельщика Динамо и юриста без лицензии на адвокатскую деятельность, товарища Александра Добровинского.
Как-то так, на мой субъективный взгляд и по факту. Всем Добра !
Это он заявил в программе телеканала Матч ТВ. Ещё много чего он заявлял.
Вот это он заявлял об смене в руководстве Спартака - «О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть.
А ещё он говорил, что Абрамович хочет приобрести футбольный клуб ЦСКА. Александр Добровинский рассказал, что российский предприниматель рассматривает возможность инвестиций в отечественный футбол.Из российских клубов это мог бы быть ЦСКА Приход Абрамовича даст толчок к развитию, будет профессиональный менеджмент, которого не хватает.
Так что не думаю что какой-то китайский банк может прийти в российский футбол, который тем более закрыт для Европы и еврокубков. Какой смысл вкладывать свои деньги 💰 💰 💰 в пустоту.
Рекламировать (свой логотип, бренд) то что никто в Европе не увидит ни на поле ни в трансляции по телевизору, интернету. Что-то совсем неубедительная версия болельщика Динамо и юриста без лицензии на адвокатскую деятельность, товарища Александра Добровинского.
Как-то так, на мой субъективный взгляд и по факту. Всем Добра !