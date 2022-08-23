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Китайский банк может купить одну из команд из Москвы

вчера, 13:44

Юрист Александр Добровинский заявил, что китайский банк может купить один из московских клубов.

Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него «давить» рекламу. Ходили слухи еще на прошлой неделе, что это один из серьезных московских клубов. Может быть, это будет «Спартак». Если крупный или средний китайский банк сделает такое предложение «Лукойлу», то компания согласится.

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Источник: matchtv.ru
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протон
протон
вчера в 20:53
Тут покупка по типу арсенала, огромная армия болельщиков, главное не свалится в топ 10 из топ 4 уже вылетели. Но все время на виду. Поэтому им выгоднее Спартак на 10 месте даже, чем ротор что возьмёт чемпионат три года подряд. Они покупают клуб как рекламу самого себя,а не клуб чтобы делать его чемпионом. Локо никто не продаст, это игрушка госкорпорации. Динамо тоже не продадут это делёжка генералов между собой. ЦСКА им Гинер уже не продаст ибо продал его ВТБ. Хотя ВТБ и может перепродать им ЦСКА. Торпедо это нулевой умерший не узнаваемый бренд абсолютно не нужный в мире. Для маркетинговых целей модно им покупать только общества как ЦСКА Динамо или Спартак. Тем более там и хоккей и баскетбол и волейбол.
Искендер 1
Искендер 1
вчера в 16:45
А не благозвучней написать: одну из московских команд?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:28
Лукойл ради юаней может сплавить спартак китаёзам.
memphis
memphis
вчера в 15:23
SpOrtak made in China
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:01
Зарплату будут платить в юанях.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:34
За сикоко?
wdw7cq68tyh3
wdw7cq68tyh3
вчера в 14:26
Деньги есть всё может
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:25, ред.
Юрист Александр Добровинский заявил, что китайский банк может купить один из московских клубов.

Это он заявил в программе телеканала Матч ТВ. Ещё много чего он заявлял.

Вот это он заявлял об смене в руководстве Спартака - «О смене владельца «Спартака» говорят уже несколько лет. Надо найти сумасшедшего и психа, который решится купить себе головную боль, полипы в толстой кишке, заикание и ненависть.

А ещё он говорил, что Абрамович хочет приобрести футбольный клуб ЦСКА. Александр Добровинский рассказал, что российский предприниматель рассматривает возможность инвестиций в отечественный футбол.Из российских клубов это мог бы быть ЦСКА Приход Абрамовича даст толчок к развитию, будет профессиональный менеджмент, которого не хватает.

Так что не думаю что какой-то китайский банк может прийти в российский футбол, который тем более закрыт для Европы и еврокубков. Какой смысл вкладывать свои деньги 💰 💰 💰 в пустоту.

Рекламировать (свой логотип, бренд) то что никто в Европе не увидит ни на поле ни в трансляции по телевизору, интернету. Что-то совсем неубедительная версия болельщика Динамо и юриста без лицензии на адвокатскую деятельность, товарища Александра Добровинского.

Как-то так, на мой субъективный взгляд и по факту. Всем Добра !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:04, ред.
Это едва ли. С учётом того, что Китай выкупил Москвич, те заинтересовался автобизнесом, скорее это будет Торпедо. А Лукойл на это не пойдёт, там иные амбиции
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:51
Если " Выкупит -" просто будет Здорово...
Тогда фк " ЗЕНИТ "Вечный" Чемпион
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:46
Многие спартачи как то шутили, что после Зенита только Китай, а вот теперь сам Китай приходит в Спартак.
nshcf5camj3b
nshcf5camj3b
вчера в 13:45
Ну что же, туда и дорога Спартаку...
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