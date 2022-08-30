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Черданцев не верит, что Захарян станет звездой «Челси»

сегодня, 12:46

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о перспективах атакующего полузащитника Арсена Захаряна в случае его перехода из московского «Динамо» в «Челси».

Если Захарян перейдет в «Челси», это будет огромным плюсом для футбола. Та история, когда сбывается мечта: мальчик из глубинки через академии прошел, добился и получает приглашение от страны, которая с нами в не очень хороших отношениях. Это пример того, как спорт возвышается над всякими политическими моментами. Захарян становится эдаким амбассадором в контексте разговоров о спорте вне политики.

С точки зрения его перспектив в «Челси» — я в них не верю. Захарян слишком слаб физически. Я болел сейчас за Хвичу в матче «Наполи» против «Фиорентины», и как только попался первый серьезный соперник и потребовалось бегать без мяча, толкаться, бороться — человек пропал, ни одного разумного действия не совершил и его заменили.

Англия — это не столько игра с мячом, сколько большой объем беговой работы. Публика там любит самоотдачу. Готов Захарян бегать 90 минут как заводной? Выдерживать силовую борьбу? Год провести в спортзале, чтобы набрать мышечную массу и при этом не потерять свои фирменные качества? К тому же мы не знаем, что с ним сделает «Челси». Не отправит ли в аренду в условный «Брентфорд» или «Ноттингем Форест»? Там вообще можно пропасть. Конкретно в карьеру Захаряна как игрока основного состава и звезды «Челси» я не верю. Хотелось бы ошибиться, но шансов заиграть не вижу. Получить колоссальный опыт, тренируясь со звездами мирового футбола под началом Тухеля и быть в атмосфере АПЛ, — огромный опыт. Но в разгар твоей карьеры надо получать время на поле, играть в футбол.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:20
Как минимум Артета с тобой не согласен :)
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 13:18
Ну, ты сравнил, конечно!!! Техничного, думающего, по-футбольному интеллигентного Заху сравнить с примитивным, убогим Зинченко!!! Ну, любезный, это надо уметь.... Зинченко- только мешки ворочить, а не в футбол играть, так же, как и Ярмолке.
Capral
Capral
сегодня в 13:14
Чердак красава, канешна!!! Всё, о чем я говорил раньше, Черданцев подтвердил сейчас. Какой Челси?! Заха два года побыл под гнётом физрука позорного, и сейчас ползает по полю в изнеможении.... А что же его ждет в Англии?! Черданцеву еще бы не орать так сильно на репортажах- цены ему не было бы!!!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 13:13
А,что много кто верил в Зинченко когда он перешёл в Сити? Помниться болельщики проекта так вообще предрекали ему полный крах карьеры,что он пошёл в Сити а не в проект, побыл в аренде в ПСВ и о чудо заиграл в Сити не плохо.Понятно,что вкалывал Алекскандр по полной,после тренировок оставался и работал но молодец,чего хотел добился,так,что у Арсена шансы есть.
Boricku
Boricku
сегодня в 13:10, ред.
что бы его ставили в состав на замену, от него будут ждать политических подвижек.изначально для этого и берут
vwwdy475swrx
vwwdy475swrx
сегодня в 13:07
Верить надо всегда
ДСА
ДСА
сегодня в 13:02
Небольшой шансик есть всегда.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:51
А я сказал....НЕ верю...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:48
В это никто не верит...
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