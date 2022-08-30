Черданцев не верит, что Захарян станет звездой «Челси»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о перспективах атакующего полузащитника Арсена Захаряна в случае его перехода из московского «Динамо» в «Челси».
Если Захарян перейдет в «Челси», это будет огромным плюсом для футбола. Та история, когда сбывается мечта: мальчик из глубинки через академии прошел, добился и получает приглашение от страны, которая с нами в не очень хороших отношениях. Это пример того, как спорт возвышается над всякими политическими моментами. Захарян становится эдаким амбассадором в контексте разговоров о спорте вне политики.
С точки зрения его перспектив в «Челси» — я в них не верю. Захарян слишком слаб физически. Я болел сейчас за Хвичу в матче «Наполи» против «Фиорентины», и как только попался первый серьезный соперник и потребовалось бегать без мяча, толкаться, бороться — человек пропал, ни одного разумного действия не совершил и его заменили.
Англия — это не столько игра с мячом, сколько большой объем беговой работы. Публика там любит самоотдачу. Готов Захарян бегать 90 минут как заводной? Выдерживать силовую борьбу? Год провести в спортзале, чтобы набрать мышечную массу и при этом не потерять свои фирменные качества? К тому же мы не знаем, что с ним сделает «Челси». Не отправит ли в аренду в условный «Брентфорд» или «Ноттингем Форест»? Там вообще можно пропасть. Конкретно в карьеру Захаряна как игрока основного состава и звезды «Челси» я не верю. Хотелось бы ошибиться, но шансов заиграть не вижу. Получить колоссальный опыт, тренируясь со звездами мирового футбола под началом Тухеля и быть в атмосфере АПЛ, — огромный опыт. Но в разгар твоей карьеры надо получать время на поле, играть в футбол.