«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России

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сегодня, 15:00

«Амкал» обыграл «Тверь» в матче 1/128 финала Кубка России.

Единственный гол в поединке забил футболист гостей Дмитрий Кузькин (14).

Игра проходила на стадионе клуба «Зоркий» в Красногорске.

«Амкал» остался последней командой Медиалиги, выступающей в Кубке России. Во вторник другая команда блогеров, 2DROTS, на выезде уступила ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти со счетом 3:5 (основное время — 1:1).