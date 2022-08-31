Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России

сегодня, 15:00
ТверьЛоготип футбольный клуб Тверь0 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

«Амкал» обыграл «Тверь» в матче 1/128 финала Кубка России.

Единственный гол в поединке забил футболист гостей Дмитрий Кузькин (14).

Игра проходила на стадионе клуба «Зоркий» в Красногорске.

«Амкал» остался последней командой Медиалиги, выступающей в Кубке России. Во вторник другая команда блогеров, 2DROTS, на выезде уступила ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти со счетом 3:5 (основное время — 1:1).

Все новости
«РБ Лейпциг» Тедеско разгромил клуб «Тевтония Оттенсен», у Вернера хет-трик
Сегодня, 00:18
«Рома» разгромила «Монцу» и возглавила таблицу Серии А
Сегодня, 00:06
«Интер» обыграл «Кремонезе»
Сегодня, 00:00
«Саутгемптон» одолел «Челси»
Вчера, 23:40
«Фулхэм» обыграл «Брайтон» и поднялся в топ-5 Премьер-Лиги
Вчера, 23:25
«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» и возглавил таблицу Серии А
Вчера, 21:28
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 15:23
Я Тверской и ситуацию знаю. В прошлом году было финансирование и была приличная команда, уступили только Шиннику. В этом году денег нет, губернатору футбол стал не нужен, все разъехались, даже в Сочи есть. Так что Тверь теперь это тоже любители, а играют на заДворках на искусственно поле, практически без трибун. "профессионалы те ещё
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:15, ред.
У меня больше вопросов, чем ответов.

1) Почему такая странная жеребьевка - после только что созданной команды "Зоркий", которая сыграла 4 матча в профессиональном футболе, "Амкал" попадает на такую же только что созданную в принципе команду "Тверь", которая провела меньше полсотни матчей даже любительских за всю историю? И потом запишут снова "блогеры обыграли профессионалов".

В чём сила жеребьевки, где "блогеры" "Амкала" (такие простые парни с нашего двора, как Гасилин, бывший игрок "Шальке-04") умудряются попасть на два только что созданных "профессиональных" несыгранных клуба среди сотни давно существующих клубов?

2) Почему "Тверь", существующая на бюджетные деньги, играла в Красногорске, который находится в 300 км от собственно Твери и болельщики клуба были лишены возможности болеть?

3) Почему в графе "президент клуба" у "Твери" мы видим "Аджоев Мамука Гурамович"? Что у Аджоевых за сверхсила, что они доят региональные и даже столичные бюджеты всю жизнь?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:15
Амкал от слова 39 ?
Makao
Makao
сегодня в 15:09
Можно много говорить о том, что футболисты Амкала из академий и т.д. Но всё же тренят и играют они после работы. А футболисты Твери на зарплатах тренируются каждый день. Это говорит многое о нашем футболе.
112910415
112910415
сегодня в 15:04
наши поздравления !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 