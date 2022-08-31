«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России

«Амкал» обыграл «Тверь» в матче 1/128 финала Кубка России.
Единственный гол в поединке забил футболист гостей Дмитрий Кузькин (14).
Игра проходила на стадионе клуба «Зоркий» в Красногорске.
«Амкал» остался последней командой Медиалиги, выступающей в Кубке России. Во вторник другая команда блогеров, 2DROTS, на выезде уступила ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти со счетом 3:5 (основное время — 1:1).
1) Почему такая странная жеребьевка - после только что созданной команды "Зоркий", которая сыграла 4 матча в профессиональном футболе, "Амкал" попадает на такую же только что созданную в принципе команду "Тверь", которая провела меньше полсотни матчей даже любительских за всю историю? И потом запишут снова "блогеры обыграли профессионалов".
В чём сила жеребьевки, где "блогеры" "Амкала" (такие простые парни с нашего двора, как Гасилин, бывший игрок "Шальке-04") умудряются попасть на два только что созданных "профессиональных" несыгранных клуба среди сотни давно существующих клубов?
2) Почему "Тверь", существующая на бюджетные деньги, играла в Красногорске, который находится в 300 км от собственно Твери и болельщики клуба были лишены возможности болеть?
3) Почему в графе "президент клуба" у "Твери" мы видим "Аджоев Мамука Гурамович"? Что у Аджоевых за сверхсила, что они доят региональные и даже столичные бюджеты всю жизнь?
1) Почему такая странная жеребьевка - после только что созданной команды "Зоркий", которая сыграла 4 матча в профессиональном футболе, "Амкал" попадает на такую же только что созданную в принципе команду "Тверь", которая провела меньше полсотни матчей даже любительских за всю историю? И потом запишут снова "блогеры обыграли профессионалов".
В чём сила жеребьевки, где "блогеры" "Амкала" (такие простые парни с нашего двора, как Гасилин, бывший игрок "Шальке-04") умудряются попасть на два только что созданных "профессиональных" несыгранных клуба среди сотни давно существующих клубов?
2) Почему "Тверь", существующая на бюджетные деньги, играла в Красногорске, который находится в 300 км от собственно Твери и болельщики клуба были лишены возможности болеть?
3) Почему в графе "президент клуба" у "Твери" мы видим "Аджоев Мамука Гурамович"? Что у Аджоевых за сверхсила, что они доят региональные и даже столичные бюджеты всю жизнь?