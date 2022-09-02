Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитником Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем 8-го тура РПЛ против «Спартака».
И у одного, и у второго есть определенные проблемы. При этом Клаудиньо начинает заниматься в общей группе. Позже нам надо будет всем вместе принять решение по поводу его участия. То же самое и по Далеру. Он начинает фрагментарно заниматься, какие‑то есть факторы, которые мешают ему. Но у нас еще есть время подумать и посмотреть на состояние ребят.
Ничего нерешающий матч первого круга...
И рисковать рецедивом травмы - не умно...
Как бы не закончились 2-е сентябрьские игры на Открытии для Семака - потом будут 2-е игры в Питере...там и нужен будет кураж и феерия....
Да и состав у Семака позволяет не отвечать на постоянные ненужные вопросы журналистов....
За 2-е крупные победы (4:0 и 7:1) Кузяев и Клаудиньо на двоих забили лишь 1 гол....значит есть кому и без них голеодорить....
Ничего нерешающий матч первого круга...
И рисковать рецедивом травмы - не умно...
Как бы не закончились 2-е сентябрьские игры на Открытии для Семака - потом будут 2-е игры в Питере...там и нужен будет кураж и феерия....
Да и состав у Семака позволяет не отвечать на постоянные ненужные вопросы журналистов....
За 2-е крупные победы (4:0 и 7:1) Кузяев и Клаудиньо на двоих забили лишь 1 гол....значит есть кому и без них голеодорить....
В итоге и Кузяев, и Клаудиньо выйдут в основе!
В итоге и Кузяев, и Клаудиньо выйдут в основе!