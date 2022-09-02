Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии полузащитником и перед матчем 8-го тура РПЛ против «Спартака».

И у одного, и у второго есть определенные проблемы. При этом Клаудиньо начинает заниматься в общей группе. Позже нам надо будет всем вместе принять решение по поводу его участия. То же самое и по Далеру. Он начинает фрагментарно заниматься, какие‑то есть факторы, которые мешают ему. Но у нас еще есть время подумать и посмотреть на состояние ребят.