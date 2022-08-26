ЭСК: «Алексей Сухой ошибочно засчитал гол „Зенита“ в матче с „Торпедо“»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС , где было вынесено решение относительно судейства арбитра Алексея Сухого в матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Торпедо» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с взятием ворот «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства, так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо».