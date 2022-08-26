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ЭСК: «Алексей Сухой ошибочно засчитал гол „Зенита“ в матче с „Торпедо“»

вчера, 18:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, где было вынесено решение относительно судейства арбитра Алексея Сухого в матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Торпедо» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Департамент судейства РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с взятием ворот «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства, так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:54, ред.
Переигровка обязана бять, Обязательно, ведь при одинаковом количестве очков потом питер может плюс получить
25процентный клоун
25процентный клоун ответ trudogolik (раскрыть)
вчера в 22:53
как в топ то поставили такую простыню , а историю футбола не пытались постичь?
Спартак выигрывал трофеи без помощи природных ископаемых и второсортных бразил
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 22:18
так ещё ВАР тоже не видет )))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ trudogolik (раскрыть)
вчера в 22:17
ты момент то видел?)))
протон
протон
вчера в 22:16
Выходит убил игру судья. Ведь не будь второго года,Торпедо бы после первого помчалось в атаку,и даже победило бы)
trudogolik
trudogolik
вчера в 22:08, ред.
Люди эти в ЭСК, кажется, слабо разбираются в футболе, игрок Торпедо упал при столкновении со своим вратарем. Не понимаю, почему люди на Питер крысятся? Питер- самый хороший город в СССР и РФ. Интересно, когда Спартак был 9 раз подряд чемпионом и забирал всех лучших игроков из других команд, никто про админ ресурс не вспоминал. Видимо, болелам «Великого клуба» обидно, что они в последнее время все время в ж-пе были, вот они и придумали отмазку про влияние Газпрома на полеты в космос и футбол. А если серьезно, то я думаю скоро новое руководство Спартака наведёт порядок в клубе и он будет конкурентноспособным хотя-бы на внутренней арене
vova505
vova505 ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 22:07
Слабо верится, учитывая тот матч

Но я не поклонник зенита
Не подумайте )))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:59
было бы ошибочно, если б не засчитал
Zak11
Zak11
вчера в 21:42
Ну Торпедо всё равно бы ничего не сделало толком. До штрафной Зенита совсем не добегали
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 21:12
Непредвзято, видно, что сбил защитника свой же вратарь, а потом он попал по ходу под Малкома , все чисто, футбол-не балет, так учили в СССР.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:08
Торпедо надо было хотя бы для начала до центра поля с мячом дойти, выглядело это для них невозможным) А тут речь даже не о ударе, а о целом голе…)
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:48
Тут как всегда, вся страна видит, а человек отвечающий за порядок и чистоту на поле нет.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:38
Все прекрасно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:27
    makkie
    makkie
    вчера в 20:22
    Ничего, все уже привыкли к ошибкам судей в пользу Зенита.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Во первых это не ошибочное действие Сухого, а вполне осознанное , учитывая скользкий счет. А во-вторых, где гарантии, что при счете 0:1, Торпедо не забило бы. Не надо ЭСК делать выводы об ошибке, где видна преднамеренность.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:59
    Хорошо признавать то,что не повлияло на итог-это профессионализм и принципиальность.Если повлияло-скандал,не повлекший за собой изменение результата.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:58
    Традиция, однако
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 19:58
    Ничего страшного,ничего страшного...страшно то,что почему то все ошибаются в пользу,,Газпрома,,,похоже что деньги решают всё.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:51
    Даже с таким соперником Зениту подсуживают....
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 19:32
    Главное признали ошибку
    Ев17
    Ев17 ответ vova505 (раскрыть)
    вчера в 19:28
    где 1-0, там и 1-1 могло статься
    karakal60
    karakal60
    вчера в 19:17
    Кому это надо?
    Никому не надо.
    Пукс!!!
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 19:15
    Все прекрасно понимают, что после драки кулаками не машут и на результат это никак не повлияет, поэтому можно и вбросить такую инфу в массы...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:09
    За всё уплаченно , просьба бесполезное ЭСК не беспокоиться !)
    vova505
    vova505
    вчера в 19:08
    Вот это да ....

    Неприятная ситуация

    Впрочем, что 1:0, что 2:0 - все равно победа зенита
    старина
    старина
    вчера в 19:04
    Им можно.Это другое.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 19:00
    А Спартаку сразу золотые медали повешать, пусть летают в облаках.

    А если серьёзно, то данный эпизод не повлиял на итоге встречи, так, что даже формального повода говорить о переигровке нет, а технарь это вообще запредельная фантастика.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:55
    переиграть или техническое поражение фк Зенит
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 18:49
    Ничего страшного, если это в пользу Питера, все нормально.
    Гость
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