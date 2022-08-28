Лапочкин: «В ворота „Ростова“ в матче с ЦСКА нужно было ставить пенальти»

Судья Сергей Лапочкин считает, что главный арбитр матча 7‑го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (0:0) Виталий Мешков должен был назначать пенальти в ворота хозяев в середине первого тайма после столкновение Чалова и Глебова в штрафной.

Проще объяснить, почему это пенальти. Мне кажется, Чалов играет в мяч, а Глебов по неосторожности попадает ему в ногу, поэтому следовало назначить пенальти. В поле может было непонятно, кто сыграл в мяч. Если ты не уверен, то не назначаешь — это золотое правило любого судьи. Поэтому Виталий сам и не назначил пенальти. А VAR , мне кажется, как раз и создавался для таких моментов, когда что‑то сложное и непонятно, кто сыграл в мяч. Мне кажется, VAR должен был помочь в этой ситуации.