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Лапочкин: «В ворота „Ростова“ в матче с ЦСКА нужно было ставить пенальти»

вчера, 23:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Судья Сергей Лапочкин считает, что главный арбитр матча 7‑го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (0:0) Виталий Мешков должен был назначать пенальти в ворота хозяев в середине первого тайма после столкновение Чалова и Глебова в штрафной.

Проще объяснить, почему это пенальти. Мне кажется, Чалов играет в мяч, а Глебов по неосторожности попадает ему в ногу, поэтому следовало назначить пенальти. В поле может было непонятно, кто сыграл в мяч. Если ты не уверен, то не назначаешь — это золотое правило любого судьи. Поэтому Виталий сам и не назначил пенальти. А VAR, мне кажется, как раз и создавался для таких моментов, когда что‑то сложное и непонятно, кто сыграл в мяч. Мне кажется, VAR должен был помочь в этой ситуации.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:50
Креститься чаще надо - тогда казаться перестанет
Futurista
Futurista
вчера в 23:37, ред.
На этот раз коням не повезло с пенальти как обычно)...и кстати опять Чалов)...то нос у него, то нога...по моему он подставляется...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:37
Что теперь рассуждать. Результат закономерный. Надо было с игры забивать!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:37, ред.
Судья Сергей Лапочкин в своей речи 3 раза сказал "мне кажется"))
Не позорился бы с такими предположениями
Гость
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