Рахманович перешёл в «Крылья Советов»

Полузащитник перешел из «Коньяспора» в «Крылья Советов».

Футболист подписал с российским клубом контракт на 3 года. Главный тренер самарцев Игорь Осинькин высказался по поводу этого перехода:

Рахманович – креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар – техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с «Коньяспором» бронзовым призером Чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру «Крыльев» в атаке еще более яркой.