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Рахманович перешёл в «Крылья Советов»

вчера, 16:54

Полузащитник Амар Рахманович перешел из «Коньяспора» в «Крылья Советов».

Футболист подписал с российским клубом контракт на 3 года. Главный тренер самарцев Игорь Осинькин высказался по поводу этого перехода:

Рахманович – креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар – техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с «Коньяспором» бронзовым призером Чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру «Крыльев» в атаке еще более яркой.

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Все комментарии
marut
marut
вчера в 17:34
Это хорошая новость для Самары
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:05
Опыта как раз и не хватало Крыльям в атаке.
Интересно, что он предпочел бронзовым медалям Турции - середину таблицы одинокой РПЛ....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:04
Снова народ в Россию потянулся...
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