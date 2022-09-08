Кариус может перейти в «Ньюкасл»

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вчера, 16:17

Бывший вратарь «Ливерпуля» может перейти в «Ньюкасл».

На данный момент стороны ведут диалог по поводу деталей договора. Контракт немецкого голкипера с «красными» истек летом 2022 года. Третий вратарь «сорок» Карл Дарлоу получил травму связок голеностопа, по этой причине «Ньюкасл» заинтересовался в Кариусе. Экс-вратарь «Ливерпуля» в последнее время много тренировался по индивидуальной программе, он готов начать новый этап в своей карьере.