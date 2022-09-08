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Кариус может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 16:17

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус может перейти в «Ньюкасл».

На данный момент стороны ведут диалог по поводу деталей договора. Контракт немецкого голкипера с «красными» истек летом 2022 года. Третий вратарь «сорок» Карл Дарлоу получил травму связок голеностопа, по этой причине «Ньюкасл» заинтересовался в Кариусе. Экс-вратарь «Ливерпуля» в последнее время много тренировался по индивидуальной программе, он готов начать новый этап в своей карьере.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:57
Ну и зачем он им? Не вариант из молодёжки кипера взять?
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:37
Господи, покажите кто-нибудь владельцам или тренеру Ньюкасла нарезку финала Ливерпуля против Реала 2018г
Это же позорище, самый конченый и дырявый вратарь в АПЛ , из тех, чью игру я видел
А Ньюкасл сейчас очень перспективный проект. Надеюсь в ближайшие год-два пошумят в АПЛ а может и ЛЧ
Только никаких Кариусов, ради бога
Tormentor
Tormentor ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 18:24
Такова Сэ Ля ви)) вон Роберто Баджо этот промах против Бразилии помнили и помнят. Ответственный момент на то и ответственный момент
monah-10
monah-10 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:15
Со свободным игроком хоть когда можно, не обязательно в трансферное окно. Но дыра дырой.
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:02
Пока только может
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:21
Знаменитая дырявая заезда, как наш Филимонов.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:11
Вратарь может сделать тысячу сейвов и никто не заметит. Но стоит пропустить один важный гол и все будут его проклинать.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:29
Зачем эта дыра Ньюкаслу?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
Окно вроде закрывается...
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