Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус может перейти в «Ньюкасл».
На данный момент стороны ведут диалог по поводу деталей договора. Контракт немецкого голкипера с «красными» истек летом 2022 года. Третий вратарь «сорок» Карл Дарлоу получил травму связок голеностопа, по этой причине «Ньюкасл» заинтересовался в Кариусе. Экс-вратарь «Ливерпуля» в последнее время много тренировался по индивидуальной программе, он готов начать новый этап в своей карьере.
Это же позорище, самый конченый и дырявый вратарь в АПЛ , из тех, чью игру я видел
А Ньюкасл сейчас очень перспективный проект. Надеюсь в ближайшие год-два пошумят в АПЛ а может и ЛЧ
Только никаких Кариусов, ради бога
Это же позорище, самый конченый и дырявый вратарь в АПЛ , из тех, чью игру я видел
А Ньюкасл сейчас очень перспективный проект. Надеюсь в ближайшие год-два пошумят в АПЛ а может и ЛЧ
Только никаких Кариусов, ради бога