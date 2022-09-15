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Куртуа: «Главное, что мы использовали свои шансы»

сегодня, 07:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Лейпцигом».

Мы обыграли сильную команду, которая заставила нас очень усердно работать ради победы. Мы не очень хорошо играли в первом тайме, но состояние поля не способствовало этому.

В перерыве тренер сказал нам, что он хотел бы изменить и улучшить в нашей игре. После этого мы стали играть лучше. Возможно мы не стали играть опаснее, но главное было в том, что мы использовали свои шансы.

Было важно начать наше выступление с двух побед подряд. Если мы сможем выиграть два наших матча у «Шахтёра», мы почти обеспечим себе выход из группы.

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Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:41
Сейчас трудно назвать Лейпциг сильной командой, тем более на уровне Реала.
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