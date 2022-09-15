Куртуа: «Главное, что мы использовали свои шансы»

Вратарь «Реала» прокомментировал победу над «Лейпцигом».

Мы обыграли сильную команду, которая заставила нас очень усердно работать ради победы. Мы не очень хорошо играли в первом тайме, но состояние поля не способствовало этому.

В перерыве тренер сказал нам, что он хотел бы изменить и улучшить в нашей игре. После этого мы стали играть лучше. Возможно мы не стали играть опаснее, но главное было в том, что мы использовали свои шансы.

Было важно начать наше выступление с двух побед подряд. Если мы сможем выиграть два наших матча у «Шахтёра», мы почти обеспечим себе выход из группы.