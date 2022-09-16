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Неймар объяснил, почему Месси провёл блеклый первый сезон за ПСЖ

сегодня, 14:10

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, почему у Лионеля Месси не получилось демонстрировать футбол, как в «Барселоне», после перехода в парижский клуб.

Лео было не комфортно, потому что перемены были трудными для него и его семьи. Но сейчас он ощущает себя лучше, он здесь как дома.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:04
Просто старость сказывается...
амурец
амурец
сегодня в 15:02
Неочемышь сам и сезон так провел
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:41
Для кого-то блеклый, для других был бы фееричным
dtcv28yysb3u
dtcv28yysb3u
сегодня в 14:29
Просто он тряпка
Elliada
Elliada ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 14:16
Месси сравнивают только с Месси. Для любого другого футболиста его первый сезон в ПСЖ был бы успехом
Elliada
Elliada
сегодня в 14:15
Месси мог бы забивать столько же, сколько забивал в Барселоне, если бы не было бы жадного Мбаппе. Это видно по играм за сборную и по стартовым матчам за ПСЖ, когда Мбаппе не играл.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:14, ред.
Даже в свой первый «блеклый» сезон Месси смог выдать неплохую статистику.
И, главное, что и сейчас он продолжает показывать качественную игру, и быть полезным команде, раздавая голевые и забивая голы.
David Young
David Young
сегодня в 14:13
Психологический аспект важен в футболе.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:13
аритмия левого яйца - бегать не может парень...
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