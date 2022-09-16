Неймар объяснил, почему Месси провёл блеклый первый сезон за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, почему у Лионеля Месси не получилось демонстрировать футбол, как в «Барселоне», после перехода в парижский клуб.
Лео было не комфортно, потому что перемены были трудными для него и его семьи. Но сейчас он ощущает себя лучше, он здесь как дома.
И, главное, что и сейчас он продолжает показывать качественную игру, и быть полезным команде, раздавая голевые и забивая голы.
И, главное, что и сейчас он продолжает показывать качественную игру, и быть полезным команде, раздавая голевые и забивая голы.