Неймар объяснил, почему Месси провёл блеклый первый сезон за ПСЖ

Нападающий ПСЖ рассказал, почему у не получилось демонстрировать футбол, как в «Барселоне», после перехода в парижский клуб.

Лео было не комфортно, потому что перемены были трудными для него и его семьи. Но сейчас он ощущает себя лучше, он здесь как дома.