Лаксальт сравнил Серию А и Российскую Премьер-Лигу

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил игру в Серии А и Российской Премьер-Лиге.
Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу.
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил игру в Серии А и Российской Премьер-Лиге.
Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу.
Хорошо сказал! Уругваец сам не понимает, во что играют в рпл. ))
Хорошо сказал! Уругваец сам не понимает, во что играют в рпл. ))