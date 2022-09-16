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Лаксальт сравнил Серию А и Российскую Премьер-Лигу

сегодня, 11:52

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт сравнил игру в Серии А и Российской Премьер-Лиге.

Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу.

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galem72
galem72
сегодня в 12:06
"...в России на какую-то интенсивность..."

Хорошо сказал! Уругваец сам не понимает, во что играют в рпл. ))
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:53
оба чемпионата переживают нелучшие времена
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:53
Сравнение Не в нашу пользу...
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