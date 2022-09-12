Вяльбе: «Из „Спартака“ мне не звонили»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слухи, что она может перейти на работу в «Спартак».
Из «Спартака» мне не звонили. Звонка не жду!
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слухи, что она может перейти на работу в «Спартак».
Из «Спартака» мне не звонили. Звонка не жду!
P.S. Её бы не в Спартак, а главой РФС поставить. Кавардак бы там эта баба точно устранила. А то достали эти ленивые, тупые, гусиные дюковские шеи!
P.S. Её бы не в Спартак, а главой РФС поставить. Кавардак бы там эта баба точно устранила. А то достали эти ленивые, тупые, гусиные дюковские шеи!
- Та она же вроде лыжников тренирует, а не футболистов.
- А что, в Спартаке есть футболисты?
- Та она же вроде лыжников тренирует, а не футболистов.
- А что, в Спартаке есть футболисты?