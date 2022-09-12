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Вяльбе: «Из „Спартака“ мне не звонили»

сегодня, 14:32

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слухи, что она может перейти на работу в «Спартак».

Из «Спартака» мне не звонили. Звонка не жду!

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:51, ред.
"Russian Mistress" - ни дать ни взять.

P.S. Её бы не в Спартак, а главой РФС поставить. Кавардак бы там эта баба точно устранила. А то достали эти ленивые, тупые, гусиные дюковские шеи!
Futurista
Futurista
сегодня в 15:11
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:50
- Слышал, Вяльбе будет тренером в Спартаке?
- Та она же вроде лыжников тренирует, а не футболистов.
- А что, в Спартаке есть футболисты?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:36
Бег на лыжах Спартаку очень нужен.
Гость
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