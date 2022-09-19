Агент Лунёва рассказал, когда вратарь восстановится после травмы

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» , рассказал когда его клиент восстановится после травмы, которую он получил в матче 2-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга».

Я пообщался с Андреем. Сейчас у футболиста все хорошо. К индивидуальным тренировкам добавилась интенсивность и идет полная подготовка к тому, чтобы Андрей вернулся в строй.

Лунёв уже делает удары по мячу и максимально готовится к тренировкам в общей группе. Как мы и планировали, Андрей вернется к полным занятиям с командой уже на следующей неделе.