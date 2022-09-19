Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2022/2023

Агент Лунёва рассказал, когда вратарь восстановится после травмы

сегодня, 20:51

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, рассказал когда его клиент восстановится после травмы, которую он получил в матче 2-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга».

Я пообщался с Андреем. Сейчас у футболиста все хорошо. К индивидуальным тренировкам добавилась интенсивность и идет полная подготовка к тому, чтобы Андрей вернулся в строй.

Лунёв уже делает удары по мячу и максимально готовится к тренировкам в общей группе. Как мы и планировали, Андрей вернется к полным занятиям с командой уже на следующей неделе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Ромы» Карсдорп перенёс операцию на колене
Сегодня, 21:23
Игроки «Ман Юнайтед» отравились в Молдавии, где был матч ЛЕ с «Шерифом»
Сегодня, 19:27
Гальтье высказался о травме Верратти
Сегодня, 12:34
Ройс может пропустить несколько недель из-за травмы
Вчера, 08:56
Ройс может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы
17 сентября
Спортивный директор «Торино» высказался о травме Миранчука
16 сентября
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:56
Ну и ладненько. Удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 