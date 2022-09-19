Игроки «Ман Юнайтед» отравились в Молдавии, где был матч ЛЕ с «Шерифом»

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сегодня, 19:27

Футболисты «Манчестер Юнайтед» угодили в лазарет с признаками пищевого отравления после возвращения из Молдавии, где проходил матч группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

По данным источника, двенадцать игроков и членов персонала МЮ отравились. Некоторые футболисты «красных дьяволов» пропустили тренировки клуба в пятницу и субботу.

«Манчестер Юнайтед» намерен выяснить, когда произошло отравление — во время приема пищи в Молдавии или во время возвращения команды в Англию на самолете.