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Игроки «Ман Юнайтед» отравились в Молдавии, где был матч ЛЕ с «Шерифом»

сегодня, 19:27
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Футболисты «Манчестер Юнайтед» угодили в лазарет с признаками пищевого отравления после возвращения из Молдавии, где проходил матч группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

По данным источника, двенадцать игроков и членов персонала МЮ отравились. Некоторые футболисты «красных дьяволов» пропустили тренировки клуба в пятницу и субботу.

«Манчестер Юнайтед» намерен выяснить, когда произошло отравление — во время приема пищи в Молдавии или во время возвращения команды в Англию на самолете.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 21:55, ред.
Была Фетяска (сушняк), Негру ду пуркаре и Алб де десерт (крепленое 16 гр.), ну и, конечно, коньяк какой-то там Аист (так себе. Но эти напитки к МЮ отношения не имеют...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:48, ред.
Водку надо было не на вокзале покупать,а в ихней пятерочке!! Ничего страшного,пару бомб скинут,скажут русские.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:30
Британские учёные скоро выяснят в чём все-таки проблема.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:28
Все прекрасно знают что все команды возят собой еду и тем более напитки. Новый тренер команды "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг с первых дней взялся за дисциплину и всё что касается еды, даже составлял сам команде меню.
Одним из ряда новых жёстких правил тренера стало запрет на употребление алкоголя во время тех недель, на которых есть матчи.
Главный тренер объявил что будет штрафовать или наказывать любого игрока или сотрудника за опоздание на собрание команды, обед или тренировку.
Также под запрет попало использование мобильных телефонов во время еды. Кроме того, игроков теперь призывают есть блюда, приготовленные в клубной столовой, а не пользоваться услугами личного повара.
Так что все вопросы с отравлением нужно искать в самом клубе "Манчестер Юнайтед" сотрудники которого видимо потеряли бдительность или переусердствовали с безопасностью, что вышла им всем боком. Здоровья и Удачи.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:37
Поминать королеву водкой из молдавского ларька не самое лучшее решение...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:35
Молдавское вино не каждому желудку подходит.
valt134
valt134
сегодня в 20:20
Надо было Мамалыгу под «Стругураш» употреблять. Глядишь и не «пронесло» бы.
dok66
dok66
сегодня в 20:15
Допинг оказался не той системы ("Белое солнце пустыни") .
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:00
И в этом виноват Роналду... Он везде токсичен... А-ха-ха-ха...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:49
Отравились молдавским гостеприимством .
minai
minai ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 19:48
Точно. Молдавский портвейн, белый, 2р.90к., потом 3р.10к., на нём выросла вся наша студенческая компания.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:42
У них просто желудок на такую пищу не настроен. Пожили бы несколько месяцев на такой еде, всё бы переваривали. Студенты знают о чем я
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:36
Это всё беляши на вокзале...:))))

Ну а так что, ли-пили всё нормально, 79@лись все буквально....:) Не надо было пить "Букет Молдавии". Хотя, из всех советских плодово-ягодных чемургесов, помню, этот "Букет Молдавии" и ещё "Молдавский портвейн" были самыми "питьевыми"!....: )))

Ну а так что, а не надо жрать что попало в Англии перед вылетом...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 19:36
Беляшей на вокзале поели?
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:35
на сборные можно не отпускать никого
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:33
Обо76ись что ли?!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:31
По следу пошли 👣, группа " Шерлок " !))
старина
старина
сегодня в 19:31
Британцы знают,кого обвинить...
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