Игроки «Ман Юнайтед» отравились в Молдавии, где был матч ЛЕ с «Шерифом»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» угодили в лазарет с признаками пищевого отравления после возвращения из Молдавии, где проходил матч группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».
По данным источника, двенадцать игроков и членов персонала МЮ отравились. Некоторые футболисты «красных дьяволов» пропустили тренировки клуба в пятницу и субботу.
«Манчестер Юнайтед» намерен выяснить, когда произошло отравление — во время приема пищи в Молдавии или во время возвращения команды в Англию на самолете.
Ну а так что, ли-пили всё нормально, 79@лись все буквально....:) Не надо было пить "Букет Молдавии". Хотя, из всех советских плодово-ягодных чемургесов, помню, этот "Букет Молдавии" и ещё "Молдавский портвейн" были самыми "питьевыми"!....: )))
Ну а так что, а не надо жрать что попало в Англии перед вылетом...
Ну а так что, ли-пили всё нормально, 79@лись все буквально....:) Не надо было пить "Букет Молдавии". Хотя, из всех советских плодово-ягодных чемургесов, помню, этот "Букет Молдавии" и ещё "Молдавский портвейн" были самыми "питьевыми"!....: )))
Ну а так что, а не надо жрать что попало в Англии перед вылетом...
Одним из ряда новых жёстких правил тренера стало запрет на употребление алкоголя во время тех недель, на которых есть матчи.
Главный тренер объявил что будет штрафовать или наказывать любого игрока или сотрудника за опоздание на собрание команды, обед или тренировку.
Также под запрет попало использование мобильных телефонов во время еды. Кроме того, игроков теперь призывают есть блюда, приготовленные в клубной столовой, а не пользоваться услугами личного повара.
Так что все вопросы с отравлением нужно искать в самом клубе "Манчестер Юнайтед" сотрудники которого видимо потеряли бдительность или переусердствовали с безопасностью, что вышла им всем боком. Здоровья и Удачи.
Одним из ряда новых жёстких правил тренера стало запрет на употребление алкоголя во время тех недель, на которых есть матчи.
Главный тренер объявил что будет штрафовать или наказывать любого игрока или сотрудника за опоздание на собрание команды, обед или тренировку.
Также под запрет попало использование мобильных телефонов во время еды. Кроме того, игроков теперь призывают есть блюда, приготовленные в клубной столовой, а не пользоваться услугами личного повара.
Так что все вопросы с отравлением нужно искать в самом клубе "Манчестер Юнайтед" сотрудники которого видимо потеряли бдительность или переусердствовали с безопасностью, что вышла им всем боком. Здоровья и Удачи.