Юрист Шаронов: «Захарян не сможет сменить футбольное гражданство»

Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал ситуацию с возможной сменой спортивного гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
Регламент по применению Устава ФИФА разрешает смену футбольного гражданства, если футболист на момент выступления за национальную сборную в матче категории А уже имел гражданство новой ассоциации. При этом провел за сборную не более трех матчей до наступления 21-летия и с момента последнего матча прошло не менее трех лет.
Мне неизвестно, имел ли Захарян гражданство Армении к сентябрю 2021 года, но из открытых источников следует, что он провел за сборную России четыре матча отборочного турнира к ЧМ-2022, что говорит о невозможности смены им футбольного гражданства в ближайшее время.