Юрист Шаронов: «Захарян не сможет сменить футбольное гражданство»

Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал ситуацию с возможной сменой спортивного гражданства полузащитником «Динамо» .

Регламент по применению Устава ФИФА разрешает смену футбольного гражданства, если футболист на момент выступления за национальную сборную в матче категории А уже имел гражданство новой ассоциации. При этом провел за сборную не более трех матчей до наступления 21-летия и с момента последнего матча прошло не менее трех лет.