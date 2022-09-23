Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2022

Юрист Шаронов: «Захарян не сможет сменить футбольное гражданство»

сегодня, 19:20

Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал ситуацию с возможной сменой спортивного гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

Регламент по применению Устава ФИФА разрешает смену футбольного гражданства, если футболист на момент выступления за национальную сборную в матче категории А уже имел гражданство новой ассоциации. При этом провел за сборную не более трех матчей до наступления 21-летия и с момента последнего матча прошло не менее трех лет.

Мне неизвестно, имел ли Захарян гражданство Армении к сентябрю 2021 года, но из открытых источников следует, что он провел за сборную России четыре матча отборочного турнира к ЧМ-2022, что говорит о невозможности смены им футбольного гражданства в ближайшее время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Манданда заменит травмированного Меньяна в сборной Франции
Сегодня, 21:08
РФС разрешил «Сочи» заявить Луку Джорджевича
Сегодня, 17:11
Молодые вратари Англии, Испания без Де Хеа, Бельгия со слабым Азаром. Составы сборных на Лигу наций
Вчера, 17:23Максим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии2
ОфициальноЛомаев не полетел вместе со сборной России в Киргизию
Вчера, 14:58
ОфициальноМуса и Эджуке вызваны в сборную Нигерии
Вчера, 07:04 Фото
Защитник «Динамо» отказался от сборной России. Это ударит по перспективам национальной команды
20 сентябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии28
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:49
Интересно сам Захарян знает о всём происходящем вокруг него.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:40
Он легко это сделает
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 20:30
вы как попугаи одно и то же раз в месяц будете писать? Все всё поняли, оставьте его себе!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:01
Ну и пусть
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:30
Это поворот)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 