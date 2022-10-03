Нигматуллин: «Можно было предположить, что Дзюба не заиграет в Турции»

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вчера, 18:54

Экс-вратарь сборной России прокомментировал выступление в Турции.

«Возвращение Дзюбы в „Зенит“? Даже гипотетически такое развитие событий не стоит рассматривать. У Артема история с „Зенитом“ закрыта. Там есть игроки моложе Дзюбы, и уровень мастерства у них выше. Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом. Артем – тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость им сложно что-либо делать. Надо очень много тренироваться, как это делает Ибрагимович, и нужно большое желание. Не знаю, есть ли оно у Дзюбы. Конечно, это печально. Желаю Артему переломить ситуацию. Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», — сказал Нигматуллин.