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Нигматуллин: «Можно было предположить, что Дзюба не заиграет в Турции»

вчера, 18:54

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выступление Артема Дзюбы в Турции.

«Возвращение Дзюбы в „Зенит“? Даже гипотетически такое развитие событий не стоит рассматривать. У Артема история с „Зенитом“ закрыта. Там есть игроки моложе Дзюбы, и уровень мастерства у них выше. Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом. Артем – тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость им сложно что-либо делать. Надо очень много тренироваться, как это делает Ибрагимович, и нужно большое желание. Не знаю, есть ли оно у Дзюбы. Конечно, это печально. Желаю Артему переломить ситуацию. Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», — сказал Нигматуллин.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:56
5 игр прошло...
5,карл!!! в новом чемпионате , с новой командой, без предсезонки.
Борьба за первую строчку идет.
При том, что Дзюба уже забивал в чемпе.

но.... "можно было предположить, что Дзюба не заиграет". Бла - бла - бла.
И комментаторы ту да же...

5 игр!!!
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 05:43, ред.
Артем не пропадет,устроится аниматором, в костюм рядится умеет 😆
Mi6
Mi6
вчера в 22:24
Посидит как Какорин пока не выгонят
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
В условиях быстрого комбинационного футбола, который практикуется во всём мире, в том числе и Турции, манера игры Артёма, его неповоротливость и в некоторой степени неуклюжесть выглядят анахронизмом и инородным телом в командной игре.
Артём мог бы пригодиться только в том случае, если бы игра шла через него, как это было до появления в "Зените" быстрых и техничных южноамериканцев. Но как только они оккупировали команду, стало ясно, что Дзюба не вписывается в игру и замедляет её. Думаю, именно по этой причине г -н Семак отказался от его услуг. Предположу, что гл.тренер турок придерживается аналогичной моей точке зрения и потому маринует Артёма на скамеечке.
lotsman
lotsman
вчера в 20:49
Давно было ясно, что Артём тяжёлый форвард и что ему нужны хорошие ассистенты. Сам он ничего создать не может в силу того, что он не имеет скорости, медлителен. И сидя на скамейке, он только больше тяжелеет. Самый лучший вариант для него, завязать с футболом и заняться чем нибудь другим.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44
А денежки капают! В этом отличие работяги от "спортсмена высшей квалификации".
112910415
112910415
вчера в 20:38
едва ли парень сидит без дела ..
может, ютуба нет в Турции ?
bdjbqzu2vpe3
bdjbqzu2vpe3
вчера в 20:28
Много шума вокруг него
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:10
Главное, чтобы Артем не опускал руки
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:04
Что значит «можно было ожидать»? По-моему, все были уверены, что он там не заиграет.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:59
Хорошо что хоть не высоко взлетел! Не так больно падать будет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:57
Когда есть живой пример , как можно не играя зарабатывать деньги 💰 💰 💰, зачем работать !?!)
Коклюш , - заразная болезнь !)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:54
Конечно можно было, а чем речь
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:53
Дзюба заиграл? Не, не слышал.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:45
Рукоблуд отыгрывается рукой....это у него хорошо получается и тренируется усиленно руками по очереди.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:37
Отыгрался паря , силы не те, пора финишировать.
dok66
dok66
вчера в 19:36
Были варианты остаться в России , и предложения были . Повелся на деньги , а ведь за деньги нужно играть , а вот этого как раз и нет . Все логично .
karnager
karnager
вчера в 19:35
Деду пора пить таблетки. И это я не Нигматуллину)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:35
А была ли у полена скорость?)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:30
Когда приходит возраст, это тяжело признать
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:24
Гордость не позволит.
drug01
drug01
вчера в 19:22
Дзюбе нужен Азмун!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:20
Остаётся только один путь - к корешу Лёньке пельмешу в Казань, совместно выводить Рубин во втордив!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:12
А что он где то заиграет ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Может со временем вернётся в середнячок РПЛ или пердива...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:59
Дзюба ещё и не начинал,дайте ему время!
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