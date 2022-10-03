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«Локомотив» выиграл спор в ФИФА у «Аталанты»

вчера, 18:40

«Локомотив» выиграл спор в ФИФА у «Аталанты» по задолженности за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«ФИФА поддержала требования „железнодорожников“ и постановила, что „Аталанта“ должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе «Локомотива».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:47
И это правильно, условия сделки надо выполнять
Gahi
Gahi
вчера в 22:54
Так и нужно продолжать добиваться результата и отстаивать свои интересы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:12
Поздравляю!!!
Яркая, техническая, юридическая ПОБЕДА!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:46
Рад за Локо!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:44
А денег все равно не получат, санкции....
Сп62
Сп62
вчера в 19:28, ред.
Хоть здесь выиграл, уже хорошо.
rq3jm47wtd25
rq3jm47wtd25
вчера в 19:21
Вот это важная победа
Бoрат
Бoрат
вчера в 18:51
Отлично
Эти денежки пригодятся Локомотиву в ФНЛ
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:50
Не получит Локомотив ни каких денег, зависнут платежи на счетах в банках.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Ну вот, хоть одна победа ✌️ с ФИФА.
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