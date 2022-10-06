Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

«Много мата, но душевно». В «Арисе» рассказали реакцию на переход Кокорина

вчера, 21:26

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, как ему удалось убедить перейти в кипрский клуб нападающего Александра Кокорина.

Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто. Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Скоулз: «Тен Хаг был прав по поводу статичности вингеров»
Сегодня, 14:49
Алаба назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Сегодня, 12:50
Ибаньес: «Не думаю, что мы сыграли плохо. Нам немного не повезло»
Сегодня, 12:27
Моуриньо: «Эта игра оставляет неприятное послевкусие»
Сегодня, 12:13
Дисаси: «Было очень важно не впадать в отчаяние. У нас получилось»
Сегодня, 11:58
Клеман: «Наша команда показала свой характер. Это был замечательный вечер»
Сегодня, 11:48
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:48
новый счастливый этап )
Бoрат
Бoрат ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:15
Тебя эта тема так сильно беспокоит? Что ты решил об этом написать на футбольном сайте
Futurista
Futurista
вчера в 22:53
"большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков"...из немобилизованных)...
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:49
Сегодня отыграл один тайм и получил желтую карточку. Молодец, старается!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:45
Этот парень душевно рассказал Кокорину, как пройти в библиотеку.
karnager
karnager
вчера в 21:30
Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край.

Эмоции били или стулом били?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 