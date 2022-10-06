«Много мата, но душевно». В «Арисе» рассказали реакцию на переход Кокорина

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, как ему удалось убедить перейти в кипрский клуб нападающего .

Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто. Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно.