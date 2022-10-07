Два английских клуба претендуют на подписание Канте

Полузащитник Нголо Канте может покинуть «Челси».
Контракт француза с лондонским клубом заканчивается летом 2023 года, однако стороны ещё не согласовали новую сделку, поэтому в конце нынешнего сезона игрок может стать свободным агентом.
В подписании Канте заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые могут заполучить его бесплатно, если он не заключит новый контракт.
Думаю, если Нголо перейдет в Арсенал, то это точно усилит нашу обойму. Такой игрок для подмены Парти просто идеалый вариант.
Думаю, если Нголо перейдет в Арсенал, то это точно усилит нашу обойму. Такой игрок для подмены Парти просто идеалый вариант.