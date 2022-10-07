Два английских клуба претендуют на подписание Канте

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сегодня, 00:25

Полузащитник может покинуть «Челси».

Контракт француза с лондонским клубом заканчивается летом 2023 года, однако стороны ещё не согласовали новую сделку, поэтому в конце нынешнего сезона игрок может стать свободным агентом.

В подписании Канте заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые могут заполучить его бесплатно, если он не заключит новый контракт.