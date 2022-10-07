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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Два английских клуба претендуют на подписание Канте

сегодня, 00:25

Полузащитник Нголо Канте может покинуть «Челси».

Контракт француза с лондонским клубом заканчивается летом 2023 года, однако стороны ещё не согласовали новую сделку, поэтому в конце нынешнего сезона игрок может стать свободным агентом.

В подписании Канте заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые могут заполучить его бесплатно, если он не заключит новый контракт.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:18
Приветствую! А согласится ли такой игрок на подмену Парти? Вот вопрос
r5gqw92vu6kt
r5gqw92vu6kt
сегодня в 06:45
Валить пора с острова
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 06:21
Тоттенхэм предпочительнее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:47
Пусть выберет Арсенал,я за них!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:17
Будет охота на него
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:10
ЗП у него 290к фунтов в неделю, на не большое сокращение согласен он, но контракт хочет на 4 года, Челси же предлагает схему 2+1
Лучший в мире на своей позиции, когда здоров, но здоровье уже второй год подряд пока подводит, притом сильно.
Но, все же надеюсь придут к соглашению в конечном итоге, а Канте не будет так часто ломаться.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 03:46, ред.
В последнее время Канте стал часто травмироваться, но даже при этом конда он здоров и находится в строю, все еще остается одним из лучших на своей позиции. Но мне кажется, Челси не особо будет настаивать на продлении контракта, предложат свои условия, захочет тогда останется, а нет то синие скорее всего подпишут Мойзеса Кайседо из брайтона. Молодой игрок, хорощо знаком новому главному тренеру, да и игру показывает отличную....идеальный вариант
Думаю, если Нголо перейдет в Арсенал, то это точно усилит нашу обойму. Такой игрок для подмены Парти просто идеалый вариант.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:24
Надеюсь продлят контракт, несмотря на травмы пользы от него очень много, когда он в форме.
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Кто будет более удачливее
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