Фердинанд: «Трудно поверить, что Мбаппе ноет, играя с Неймаром и Месси»

прокомментировал слухи о желании уйти из ПСЖ .

Думаю, ПСЖ будет разочарован. Одноклубники точно будут, потому что знают, какой негатив это приносит. Он чем-то недоволен, мы слышим, что он не хочет играть на нынешней позиции. Уэйн Руни ненавидел, когда его просили играть на левом фланге, но он был готов пожертвовать собой ради товарищей по команде. Вообще-то Килиан просыпается и идет играть с Неймаром и Месси. Все бы хотели этого, точно. Трудно поверить, что при этом Мбаппе ноет. Думаю, что клуб не должен давать игроку такую власть, что он становится больше клуба. Выглядит так, будто Мбаппе в этих отношениях главный, и это неправильно. Сейчас в футболе много денег, но игрок должен с уважением относиться к клубу. Мы не знаем ситуацию, но я никогда не был больше, чем клуб.