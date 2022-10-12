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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Фердинанд: «Трудно поверить, что Мбаппе ноет, играя с Неймаром и Месси»

вчера, 12:45

Рио Фердинанд прокомментировал слухи о желании Килиана Мбаппе уйти из ПСЖ.

Думаю, ПСЖ будет разочарован. Одноклубники точно будут, потому что знают, какой негатив это приносит. Он чем-то недоволен, мы слышим, что он не хочет играть на нынешней позиции. Уэйн Руни ненавидел, когда его просили играть на левом фланге, но он был готов пожертвовать собой ради товарищей по команде. Вообще-то Килиан просыпается и идет играть с Неймаром и Месси. Все бы хотели этого, точно. Трудно поверить, что при этом Мбаппе ноет. Думаю, что клуб не должен давать игроку такую власть, что он становится больше клуба. Выглядит так, будто Мбаппе в этих отношениях главный, и это неправильно. Сейчас в футболе много денег, но игрок должен с уважением относиться к клубу. Мы не знаем ситуацию, но я никогда не был больше, чем клуб.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:34
Этот может. Заразился ои Неймара.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 18:27
Да уж, много он сотворил на своём веку!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:59
Одним словом пи....с.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 17:23
Правильно говорит
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:32
Может поэтому и ноет
Аспект
Аспект ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:15
Та же мысль. При этом Фердинанд заявляет, что сам он никогда не был больше чем клуб. Но позволь: тебя об этом спрашивают? И кто ты такой? Да, не самый плохой футболист был, но далеко не такая мегазвезда, которые здесь упомянуты.
Elliada
Elliada
вчера в 14:14, ред.
У Мбаппе кумир балласт. Этим всё сказано. Посадить на лавку, как посадили балласта в МЮ, пусть подумает
амурец
амурец
вчера в 14:10
Ну то что ноет плохо Неймар все же молодец, ну Месси есть Месси против хорошего клуба как обычно исчезает
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:54
Скорее всего гном с петухом интригуют
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:50
Конкуренты нервируют его.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:42
Пусть поёт... Неймару и Месси плевать на него... Они двое лучшие в ПСЖ... А этот пассажир летом пусть уходит... Зимой его никто не отпустит...
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 13:29
Мбаппе нельзя ругать.К ним перешел месси и он стал похожим на аргентинскую обузу.Тот тоже прогибал барсу, за 5 лет обанкротил на 500 лямов, теперь и француз заразился…
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:28
Рио что то разговорился в последнее время.
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:26
Камерунский Эму хотел чтобы для него сделали ПСЖ ,как в свою бытность сделали Барселону для Месси ,что из этого вышло все знают,с уходом Неймара из Барселоны,Барселона перестала выигрывать ЛЧ ,зато обогатился Месси,вот так!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:22
в МЮ пусть идет, на лавку в пару к Роналдо
43w5drryahbs
43w5drryahbs
вчера в 13:14
У них свои причуды
dok66
dok66
вчера в 13:02
Когда нибудь детство закончится , и ныть перестанет надеюсь .
Gelious
Gelious
вчера в 12:49
О да. Эти Месси и Неймары. Как он смеет ныть. А потом каждый раз он один в плей офф все делает, пока остальные пас нормально отдать даже не могут. Его можно ругать, но не за это
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Потому и ноет...
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