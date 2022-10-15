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ПСЖ и «Арсенал» претендуют на Милинковича-Савича

вчера, 12:47

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти из клуба, сообщает Fichajes.

27-летним игроком интересуются ПСЖ и «Арсенал». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Ранее в «Лацио» высказались о стоимости Милинковича-Савича.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:14
Как заявил президент Лацио Лотито клуб будет готов продать игрока за 120 млн! Так что смело вычеркиваем Арсенал....
Савич конечно же высоко квалифицированный игрок, и для нас бы он точно стал бы усилением, вот только сейчас вместо кого его выпускать??? Джака сейчас в фантастической форме и влияние на игру у него сейчас огромное. Парти, тоже не вариант т.к по позиции не подойдет, а держать на лавке такого сильного игрока смысла нет, да и сам игрок не захочет сидеть.....да, для конкуренции отличный вариант, но очень дорогой.
Парижане могут себе позволить и дать место в составе, и деньгами не обидят. Так что скорее будет переезд в Париж нежели Лондон
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:57
Полузащитник хороший,но цена кусается.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:56
Хороший игрок Арсеналу бы пригодился
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