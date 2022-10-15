ПСЖ и «Арсенал» претендуют на Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти из клуба, сообщает Fichajes.
27-летним игроком интересуются ПСЖ и «Арсенал». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Ранее в «Лацио» высказались о стоимости Милинковича-Савича.
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти из клуба, сообщает Fichajes.
27-летним игроком интересуются ПСЖ и «Арсенал». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Ранее в «Лацио» высказались о стоимости Милинковича-Савича.
Савич конечно же высоко квалифицированный игрок, и для нас бы он точно стал бы усилением, вот только сейчас вместо кого его выпускать??? Джака сейчас в фантастической форме и влияние на игру у него сейчас огромное. Парти, тоже не вариант т.к по позиции не подойдет, а держать на лавке такого сильного игрока смысла нет, да и сам игрок не захочет сидеть.....да, для конкуренции отличный вариант, но очень дорогой.
Парижане могут себе позволить и дать место в составе, и деньгами не обидят. Так что скорее будет переезд в Париж нежели Лондон
Савич конечно же высоко квалифицированный игрок, и для нас бы он точно стал бы усилением, вот только сейчас вместо кого его выпускать??? Джака сейчас в фантастической форме и влияние на игру у него сейчас огромное. Парти, тоже не вариант т.к по позиции не подойдет, а держать на лавке такого сильного игрока смысла нет, да и сам игрок не захочет сидеть.....да, для конкуренции отличный вариант, но очень дорогой.
Парижане могут себе позволить и дать место в составе, и деньгами не обидят. Так что скорее будет переезд в Париж нежели Лондон