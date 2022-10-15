За скандалами с Мбаппе забыли главное. Месси и Неймар тоже могут уйти из ПСЖ

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вчера, 12:58

Рискуют потерять всю линию атаки.

Мбаппе не проведет в ПСЖ пятнадцать лет

Когда «Реал» подписал Бензема, то у Переса был план. Флорентино заполучил бритоголового француза, который забил 23 гола за сезон в 21 год в «Лионе». А подстраховались наличием Игуаина. Раулю искали роль второго форварда. Кака поначалу ставили на правый фланг. Только Роналду из той основы дожил до славных серийных побед в Лиге чемпионов, ведь Бензема нередко был в запасе.

Француз ждал свой час. Игуаин и Роналду появлялись на острие, Кака скукожился. Перес ошибся с Рикардо, но угадал с Каримом. В понедельник француз получит «Золотой мяч». А Мбаппе, если не повзрослеет, максимум станет Неймаром 2.0. Бразилец – звезда. У него талант, навыки, мастерство. Но сколько у Неймара «Золотых мячей»? На один меньше, чем у Модрича, а скандалов куда больше.

Помните, что задело Месси в «Барселоне»? Решение Бартомеу за деньги клуба нанять ферму ботов, которая унижала даже жену Месси. Похоже, шейхи из ПСЖ поступили аналогично. Руководство наняло людей для дискредитации Мбаппе. Те же боссы, что обещали ему власть и права. Лицемерие от тех, кто играет в порядочность, ранит сильнее, чем наглое вранье известного обманщика.

Если Мбаппе получил доказательства, то у Килиана железный повод уйти. Да, его поведение детское – поспешил с подписанием нового контракта. Стоило идти в «Реал», наплевав на деньги. Да, нельзя было требовать убрать Неймара, подписать Левандовского, Шкриньяра и Бернарду, ведь жизнь не футбольный симулятор. Но предложения Килиана по амплуа были здравыми, важно развивать команду.

Мбаппе не врет, что не хочет и не всегда умеет играть на острие. Планировал работать слева. Тогда нет места Неймару, схема не выдержит четвертого атакующего игрока к тройке, которая и так не сильна в прессинге. Боссы ПСЖ в погоне за именами потеряли связь с реальностью. Ни в одном из измерений Мбаппе не может всю карьеру провести в Париже, если только не растратит талант впустую.

Если монархи попробуют «сгноить» игрока, задрав стоимость трансфера до 400 млн евро, то как бы профессионально Мбаппе себя ни вел в будущем, нынешняя серия конфликтов точно не последняя. ПСЖ не может рассчитывать на Килиана так, как Перес на Бензема. Парижанам не светит увидеть взросление Мбаппе, превращение в зрелого форварда. Для ПСЖ он временная фигура, нужно искать замену.

Месси обсуждает возвращение в Испанию

После завершение карьеры Лионель вряд ли станет главным тренером. Не тот характер и склад ума. Но есть другие посты. Иньеста в Японии заговорил о руководящей должности в «Барселоне». Пике ведет избирательную кампанию, хотя фанаты разводят руками: если не может управлять обороной, как собрался управлять клубом? А вот Месси Лапорта может назначить спортивным директором.

Добавьте фактор семьи. Жена Месси начала дружить с женой Левандовского. Зима близко, на что указывает не только визит актера, исполнившего роль Джона Сноу, на игру ПСЖ . Месси хочет греть кости в любимой Испании. Лапорта открыто говорит о возвращении форварда. Только Хави – друг Лионеля, а не только его будущий тренер, осторожен в высказываниях. Но и он не отрицает переговоры.

Просто отметил, что навредит Месси, если своими заявлениями поднимет волну недовольства фанатов ПСЖ . А у тех должны быть вопросы к боссам клуба. Вот пройдет чемпионат мира в Катаре. Где уверенность, что шейхи не пересмотрят вложения в имиджевый проект, коим является ПСЖ ? Им нужно загонять газ богатым французам, никто не обанкротит клуб. По крайней мере, пока не выиграли ЛЧ .

Но Месси приехал в Париж на пару лет. Может выдать роскошный клубный сезон, а после этого вернется в «Барселону». Результаты каталонцев в Лиге чемпионов напоминают, что одного Левандовского и парочки молодых талантов мало. Возможно, Месси поможет «блаугранас» по ходу транзитного периода. Но ПСЖ не может строить проект на годы вокруг 35-летнего форварда, это чистая утопия.

Неймар в ПСЖ ни разу не провел полный сезон

Тренер сборной Бразилии назвал «ослами» тренеров, которые ставят Неймара не на позицию «десятки». Гальтье использует уловки, чтобы не войти в эту категорию. Уводит Месси в глубину поля, расчищает для Неймара «зону четырнадцать». Из Мбаппе против его воли лепят «ложную девятку», но не разрешают хозяйничать в глубине поля, максимум – левее центра для поддержки Мендеша.

Команда играет «3-4-2-1», чтобы замаскировать проблемы с прессингом у тройки форвардов. ПСЖ нужна классическая «девятка», но Левандовского некуда пихать с нынешним составом. Неймар тогда конкурент для Мбаппе, ведь Верратти и Месси не поставишь в середине поля. Переход на «4-2-3-1» с Неймаром тоже невозможен, если оставлять в середине двух хавбеков и убирать одного защитника.

В этом глупость ситуации. Чтобы ПСЖ развивался в ближайшие пять лет, им надо не привязывать Мбаппе к клубу деньгами и угрозами сорвать любые переговоры зимой или следующим летом. Не стоит убеждать Месси остаться. Также можно сомневаться в стабильности Неймара. Ему тридцать лет, ему некуда идти – в АПЛ будет тяжело, «Баварии» не нужен. Но шейхи любят бразильца сильнее, чем остальных.

С Месси они мало знакомы, Мбаппе, судя по ботам, монархов достал. А вот Неймар, когда девушка ложно обвинила его в изнасиловании, получил полную поддержку. Как думаете, можно без кибер-шпионажа найти запись, на которой девушка бьет Неймара и просит ударить ее в ответ? Аферистка хотела записать домашнее видео, но оставить лишь часть, где Неймар ее душит и бьет по лицу, как она этого просит.

Неизвестные люди украли полную запись. А затем сетка ботов, которую набросили на Мбаппе, разогнала видео по всему миру. Неймар не сел по ложному обвинению в изнасиловании. Жуниор должен благодарить шейхов, что спасли от тюрьмы и не выгнали из клуба летом. Но Неймар может сбавить после ЧМ и после победы на турнире, и после горького поражения. Кто угодно, но не пример лидера.

ПСЖ уже нужно искать замену Мбаппе и Месси

Доказано «Ливерпулем», что потеря одного форварда может многое сломать. И это у Клоппа есть новички за большие деньги. ПСЖ наоборот раздавал резерв – Ди Марию и Дракслера. Немец в «Бенфике», которая дважды не проиграла парижанам в ЛЧ . Не переоценивайте брутальное поведение Месси, Неймара и Мбаппе против клубов Лиги 1. Их притормозила команда, где лидером стал бывший игрок «Локомотива» — Жоау Мариу.

Резерва в атаке у ПСЖ нет. Сарабия – середняк, игрок подмены. Гальтье считает, что юный Экитике не готов к основе. У французского чемпиона нет концепции для мира, в котором Месси и Мбаппе точно уходят, а Неймар под вопросом. Бразилец в прошлом году провел лишь 22 игры в Лиге 1. До этого сыграл 18 и 15 матчей. Последний раз тридцать туров в лиге Жуниор отбегал еще в «Барселоне», куда планирует перейти Месси.

Допускаем, что уход Лионеля закроют трансфером Бернарду или Фелиша, ведь советник Кампуш дружит с их агентом. Но кого еще добавить, чтобы сохранить статус фаворита всего на свете? Газета, где все болеют за ПСЖ , на днях написала, что Гальтье, Кампуш и Мбаппе вместе недовольны решениями шейхов и президента клуба. Летом ждали другую трансферную кампанию, а новости о ботах лишь добавили скептицизма.