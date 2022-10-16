Галактионов согласовал контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов близок к назначению в «Локомотив». 38-летний специалист согласовал контракт с «железнодорожниками» на 3 года. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Назначение Галактионова на пост главного тренера «Локо» — решённый вопрос. Это произойдёт либо после матча «Пари НН» с «Зенитом», либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник.
Галактионов, как тренер молодежной сборной неплохо себя показал, да и в ПариНН неплохие результаты были, вот только нужно ли было ему бросать клуб в разгаре сезона?! Подойдет ли он Локомотиву? Если учесть, что у Локо всегда была сильная молодежка и сейчас в составе имеются много молодых игроков, то будет интересно,но получится ли это осуществить в середине сезона?! Да и команда сейчас находится не на том месте чтоб играть молодежью. Думаю Локо нужен был сейчас более строгий тренер по типу Юрана! Но время покажет
Галактионов, как тренер молодежной сборной неплохо себя показал, да и в ПариНН неплохие результаты были, вот только нужно ли было ему бросать клуб в разгаре сезона?! Подойдет ли он Локомотиву? Если учесть, что у Локо всегда была сильная молодежка и сейчас в составе имеются много молодых игроков, то будет интересно,но получится ли это осуществить в середине сезона?! Да и команда сейчас находится не на том месте чтоб играть молодежью. Думаю Локо нужен был сейчас более строгий тренер по типу Юрана! Но время покажет