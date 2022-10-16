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Галактионов согласовал контракт с «Локомотивом»

вчера, 16:35

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов близок к назначению в «Локомотив». 38-летний специалист согласовал контракт с «железнодорожниками» на 3 года. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Назначение Галактионова на пост главного тренера «Локо» — решённый вопрос. Это произойдёт либо после матча «Пари НН» с «Зенитом», либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник.

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Все комментарии
CTePx
CTePx
сегодня в 12:47
ВОт на хрен он нам нужен??? Он ничего, абсолютно ничего не доказал в НН, что он сможет сделать в Локомотиве? Уж Юран то куда лучше, хотя и он далек от поста ГТ Локомотива...
Продолжается издевательство над болельщиками и клубом...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:02
Аплодисментов, переходящих в овации от этого назначения не предвидится. Скорее всего настороженность. Протеже Леонченко, будь он неладен! Сдаётся мне, что эта та же ...опа, вид сбоку.
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:46
А Черевченко разве тренер? Он нигде не смог провести свой полный сезон. Только и может, что встряхнуть команду, придя по ходу сезона. Но на большее он не способен, что и показывают результаты.
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:39
.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:57
Ну даже не знаю хорошо это или нет
Галактионов, как тренер молодежной сборной неплохо себя показал, да и в ПариНН неплохие результаты были, вот только нужно ли было ему бросать клуб в разгаре сезона?! Подойдет ли он Локомотиву? Если учесть, что у Локо всегда была сильная молодежка и сейчас в составе имеются много молодых игроков, то будет интересно,но получится ли это осуществить в середине сезона?! Да и команда сейчас находится не на том месте чтоб играть молодежью. Думаю Локо нужен был сейчас более строгий тренер по типу Юрана! Но время покажет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:47
Не знаю насколько это правда, но я не совсем восторге от этого назначения.
Ладно посмотрим... Главное, что Лоськов с Пашининым вернулись.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:42
Согласен, с типа Юран .
ДСА
ДСА
вчера в 17:00
Когда человек так бегает, уважения к нему нет.
makkie
makkie
вчера в 16:56
Ощущение, что у Галактионова есть блат в футболе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:48
Ничено хорошего не получится. НН может просыпаться, а для Локо это не тот, кто нужен. Там пожестче нужен тренер.. Типа Юрана, черевченко.
Сп62
Сп62
вчера в 16:46
А чем щенку плохо на псарне?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:41
"Щенок" думая попасть в овчарню, попал на псарню).
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:41
Ну вот это наконец-то случилось. Посмотрим теперь что из этого получится.
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