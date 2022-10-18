Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Радимов может возглавить «Пари НН»

вчера, 11:25

Бывший наставник «Зенита-2» Владислав Радимов может возглавить «Пари НН».

Утверждается, что 46-летний специалист, скорее всего, станет новым главным тренером волжан, если Михаил Галактионов покинет «Пари НН» и перейдет на работу в «Локомотив».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Карреры: «Массимо не вернётся в Россию этой зимой»
Вчера, 18:18
СлухиГалактионов согласовал контракт с «Локомотивом»
16 октября
В «Пари НН» заявили, что не ведут поиск нового главного тренера
16 октября
СлухиЛоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива»
16 октября
СлухиСтукалов: «Впервые слышу, что я в шорт-листе „Пари НН“»
14 октября
Новиков отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Пари НН»
14 октября
Сортировать
Все комментарии
Alexeyloktionov
Alexeyloktionov
вчера в 21:01
Не завидую НН если Буланов придет неизбежен вылет, он хорошо умеет только бухать и попадаться ментам бухим за рулём его даже плачущая Таня поперла...
pomor45
pomor45
вчера в 20:45
Вот это станет Саше Кержакову пощёчиной. Надеюсь, что это очередной журналистский вброс.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:49
Компашка в Зените собралась - одни алкаши и веганы !
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:58
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Дружище, это его профиль. И надо признать, он в этом мастак
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Друг мой, это не мудрено. Буланов - не тренер!
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 13:47
    А может Пари СЖ?... А-ха-ха-ха...
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 13:41
    Значит принято решение угробить клуб в кратчайшие сроки.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:27
    Не верю в этого тренера.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:17
    Очень странный вброс . Надеюсь это чьи-то фантазии.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 13:08
    Под руководством Писарева молодежка пробилась на Евро, чего не могла сделать 12 лет, а пляжники выиграли Евролигу! Под руководством Гунько молодежка Спартака трижды становилась чемпионом! А вот у Радимова хорошо получается отправлять команды в первенства рангом ниже!)
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 13:02
    Подписав контракт с Газпромом Пари НН попал в ловушку!
    Izmar
    Izmar ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:35
    Нужно взять лучше Гунько, Ледяхова или Писарева, они точно сделают НН чемпионом.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 12:15
    Нельзя ему верить
    makkie
    makkie
    вчера в 12:12
    Шта?
    В руководстве Нижнего адекватные люди работают, или у них изначально стоит цель взять кого-нибудь из Зенита? Если так, то поздравляю - ФНЛ близок!
    Хотя Радимов способен без труда вывести клуб и в ПФЛ - "двойка" Зенита не даст соврать, откуда мужа Булановой попёрли дурно пахнущими тряпками )))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 12:01
    Да уж! Что у них с мозгами там?!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:00
    Вот тут согласен с Вами!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 11:56
    Получится или не получится у него? Пусть пробует.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:53
    Этот господин месяц назад уволился из команды дублёров "Зенита" и во время интервью, с чувством глубокого сожаления и со слезой в глазах начал жаловаться, что устал и хотел бы отдохнуть.
    Отдохнул ? Или врал ?... Если назначение случится, НН не позавидую. Гнилой человек. Очень надеюсь, что команду минует горькая участь быть возглавляемой этим "специалистом".
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 11:48
    Хана "парижанам"!
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 11:39, ред.
    Для начала Пари НН, потом можно замахнуться на Пари Сен-Жермен !
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 11:34
    Уже бы Кержакова пригласили,что ли!!!
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 11:33
    Здравствуй, ПЕРДИВ!
    Буланов успешно осуществит этот маневр
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     