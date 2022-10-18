Бывший наставник «Зенита-2» Владислав Радимов может возглавить «Пари НН».
Утверждается, что 46-летний специалист, скорее всего, станет новым главным тренером волжан, если Михаил Галактионов покинет «Пари НН» и перейдет на работу в «Локомотив».
Бывший наставник «Зенита-2» Владислав Радимов может возглавить «Пари НН».
Утверждается, что 46-летний специалист, скорее всего, станет новым главным тренером волжан, если Михаил Галактионов покинет «Пари НН» и перейдет на работу в «Локомотив».
Отдохнул ? Или врал ?... Если назначение случится, НН не позавидую. Гнилой человек. Очень надеюсь, что команду минует горькая участь быть возглавляемой этим "специалистом".
Отдохнул ? Или врал ?... Если назначение случится, НН не позавидую. Гнилой человек. Очень надеюсь, что команду минует горькая участь быть возглавляемой этим "специалистом".
В руководстве Нижнего адекватные люди работают, или у них изначально стоит цель взять кого-нибудь из Зенита? Если так, то поздравляю - ФНЛ близок!
Хотя Радимов способен без труда вывести клуб и в ПФЛ - "двойка" Зенита не даст соврать, откуда мужа Булановой попёрли дурно пахнущими тряпками )))
В руководстве Нижнего адекватные люди работают, или у них изначально стоит цель взять кого-нибудь из Зенита? Если так, то поздравляю - ФНЛ близок!
Хотя Радимов способен без труда вывести клуб и в ПФЛ - "двойка" Зенита не даст соврать, откуда мужа Булановой попёрли дурно пахнущими тряпками )))