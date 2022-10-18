Радимов может возглавить «Пари НН»

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вчера, 11:25

Бывший наставник «Зенита-2» может возглавить «Пари НН».

Утверждается, что 46-летний специалист, скорее всего, станет новым главным тренером волжан, если Михаил Галактионов покинет «Пари НН» и перейдет на работу в «Локомотив».