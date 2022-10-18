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Калачев: «Сегодня Карпин выставит самый сильный состав»

вчера, 15:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев порассуждал о предстоящем матче между своей бывшей командой и «Динамо» в Кубке России.

Игра в любом случае получится интересной. «Динамо» нужно выигрывать, потому что они на третьем месте в группе. Для «Ростова» этот матч очередная проверка. Сегодня Карпин выставит самый сильный состав, потому что до игры с «Факелом» еще будет время восстановиться. Явного фаворита в этом матче нет. У «Динамо» есть преимущество — домашний стадион. Только родная арена может помочь бело-голубым.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Наврядли у Ростова будет оптимальный основной состав. У них итак короткая скамейка .
Capral
Capral ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 17:17
Спартак, как раз играет не уныло. А Ростов играет стабильно, соответственно своему составу и уровню игры.
Izmar
Izmar
вчера в 16:45, ред.
Ростов играет не стабильно, а так бы обошел унылый спартак в чемпионате.
Capral
Capral
вчера в 16:04, ред.
Такое ДИНАМО как сейчас можно побеждать и вторым составом. Обидно, но, таковы реалии на сегодня.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:55
Посмотрим,что получится.
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