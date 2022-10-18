Калачев: «Сегодня Карпин выставит самый сильный состав»

Бывший футболист «Ростова» порассуждал о предстоящем матче между своей бывшей командой и «Динамо» в Кубке России.

Игра в любом случае получится интересной. «Динамо» нужно выигрывать, потому что они на третьем месте в группе. Для «Ростова» этот матч очередная проверка. Сегодня Карпин выставит самый сильный состав, потому что до игры с «Факелом» еще будет время восстановиться. Явного фаворита в этом матче нет. У «Динамо» есть преимущество — домашний стадион. Только родная арена может помочь бело-голубым.