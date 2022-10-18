Орлов — о Зобнине в матче с ЦСКА: «Это как в басне „Лиса и виноград“»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с полузащитником «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

А что тут думать? Это как в басне «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, то сказала: «Он же зеленый», и побежала дальше.

Чувствуется, что Зобнин в борьбе теряет мяч, и когда тот начал от него уходить, Роман остановился, разводя руки в стороны. Выбей мяч, если ты такой умный. Но к тебе такое решение пришло только, когда ты проиграл борьбу. Остановить игру может только судья — либо главный, либо боковой. Так что все вопросы к Зобнину.