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Орлов — о Зобнине в матче с ЦСКА: «Это как в басне „Лиса и виноград“»

вчера, 16:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

А что тут думать? Это как в басне «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, то сказала: «Он же зеленый», и побежала дальше.

Чувствуется, что Зобнин в борьбе теряет мяч, и когда тот начал от него уходить, Роман остановился, разводя руки в стороны. Выбей мяч, если ты такой умный. Но к тебе такое решение пришло только, когда ты проиграл борьбу. Остановить игру может только судья — либо главный, либо боковой. Так что все вопросы к Зобнину.

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 20:46
Вот и старый 30н вылез.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:30
жму руку, никто об этом не говорит, но это сразу было видно всем, кроме подленького армейца, точнее двух. Вот к Чалову нет претензий, а вот другие два прямые участники постыдного эпизода
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:29
видимо другой матч смотрел дед, Зобнин перестал контролировать мяч увидев Соболева, гораздо раньше
Futurista
Futurista ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:17
Ему Боярский о ней рассказал...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:30, ред.
Кто смотрел игру или обзор тот прекрасно видел что Зобнин во время атаки оглянулся на лежащего игрока и развел руки в стороны, да и мяч он не терял, просто сбавил обороты! А все остальные домыслы Орлова и.т.д. - это как говорится для нищих!!!
Capral
Capral
вчера в 17:13
Ну не может Генадий Сергеич, чтобы не потроллить Спартак. Вот такие люди и разжигают футбольные страсти. Спрашивается- ну тебе оно надо?! У тебя есть Зенит, зачем тебе еще и Спартак?!
drug01
drug01
вчера в 17:10
Геннадий решил себя отметить
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:08
Интересно, он читал эту басню?
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:04
Иди уже на пенсию
8p8c72maa567
8p8c72maa567
вчера в 17:03
Не перевариваю Зобнина, у него тупое выражение лица
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:01
Можно было бы и забыть, но рыжий провокатор использовал его как повод для нападок. Если Зобнин поборник fair play. то почему не выбил мяч в аут? Классическая провокация
Boricku
Boricku
вчера в 16:59
Гнать старпёра
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:56
Пора забыть про этот в целом обычный эпизод.
Futurista
Futurista
вчера в 16:53
Ну вот же...Геннадий всё и объяснил)...
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