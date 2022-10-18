Новиков — о Федотове и Абаскале: «Зачем раздувать из этого такой конфликт?»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал перепалку между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю.
Шла такая эмоциональная игра, оба тренера были в запале, можно наговорить чего угодно. Зачем раздувать из этого такой конфликт? Матч закончился, забыли и поехали дальше. Если это переводить в судебные рамки, то до чего можно тогда дойти? А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?
Федотов прямым текстом оскорбил Абаскаля, обматерил Пруцева, еще раз по-хамски высказался про Абаскаля, плюс на пресс-конференции унизил своих же игроков - Карраскаля и Медину.
Давайте спустим всё это на тормозах. Чтобы в другой раз Федотов повторил то же самое. Новиков, как экс-игрок цска, просто защищает своего.
Федотов прямым текстом оскорбил Абаскаля, обматерил Пруцева, еще раз по-хамски высказался про Абаскаля, плюс на пресс-конференции унизил своих же игроков - Карраскаля и Медину.
Давайте спустим всё это на тормозах. Чтобы в другой раз Федотов повторил то же самое. Новиков, как экс-игрок цска, просто защищает своего.