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Новиков — о Федотове и Абаскале: «Зачем раздувать из этого такой конфликт?»

вчера, 15:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал перепалку между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю.

Шла такая эмоциональная игра, оба тренера были в запале, можно наговорить чего угодно. Зачем раздувать из этого такой конфликт? Матч закончился, забыли и поехали дальше. Если это переводить в судебные рамки, то до чего можно тогда дойти? А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:39
Если бы такое высказал не тренер ЦСКА, а кто-то другой этим вопросом заинтересовалась бы уже Госдума.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:50
Нет тут тролинга,это восхищение самобытностью клуба,где такое ещё встретишь!? Горжусь что у нас в стране есть такой великий народный коллектив! 😜
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:44
Тогда это троллинг клуба по правилам соккера)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:42
    Брулин
    Брулин
    вчера в 18:30
    В прямом эфире нужно это заседание показывать, довольно интересно, что там решат?
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:27
    Ростов, Абаскаль, Пруцев....кто следующий?! Если Федотов не следит за словами, то и должен за них отвечать!
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:23
    КДК существует для того, чтобы стричь бабло с неугодных. Ну и для видимости относительного порядка.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:17, ред.
    Если бы всё было так не было бы КДК...штрафов и дисквалификаций...
    это же не дворовый футбол...
    h6e6smgrqqxn
    h6e6smgrqqxn
    вчера в 17:09
    Обычная стычка двух команд
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:07, ред.
    Времена рыцарей давно прошли. Я не оправдываю действия Федотова, но и не считаю его поведение криминальным. Футбольное жлобство было, есть и будет. Футбол- это не дипломатия, это игра, в которой возможно всё что угодно.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:48, ред.
    А с лежащим Пруцевым, который в 2 раза младше Федотова тоже по-мужски?)...Пруцев вообще с Федотом не разговаривал...
    Futurista
    Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Кому им?)...Кто не может без скандала?)...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:21
    Не могут они без скандала,иногда даже кажется,что им специально дают такую установку!
    Capral
    Capral
    вчера в 16:16
    Помню, в 1978г., после игры Торпедо-Спартак, ГТ Торпедо В.К.Иванов, с кулаками ворвался в судейскую, нанеся при этом удар ногой главному судье Баскакову. Ну ничего, замяли дело. Пожурили немного и забыли.
    makkie
    makkie
    вчера в 16:15, ред.
    Раздувать?
    Федотов прямым текстом оскорбил Абаскаля, обматерил Пруцева, еще раз по-хамски высказался про Абаскаля, плюс на пресс-конференции унизил своих же игроков - Карраскаля и Медину.

    Давайте спустим всё это на тормозах. Чтобы в другой раз Федотов повторил то же самое. Новиков, как экс-игрок цска, просто защищает своего.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:12
    Два мужика поговорили по-мужски. Другое дело, если мужик оскорбляет женщину, публично. А так, ничего особенного- обычный мужской базар....
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:59
    Спартак любит это делать.
    Гость
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