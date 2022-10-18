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Павлюченко — о Федотове: «Кому надо, тот всё посмотрит и оштрафует»

вчера, 16:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал перепалку между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

Я не видел и не слышал об этом ничего. Честно, мне это вся история вообще не интересна. Кому надо, тот все посмотрит и оштрафует. В эту грязь даже не хочется лезть.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
    Boricku
    Boricku
    вчера в 18:45
    Если старпёр , то веди себя с достоинством, а не как шпана
    cska1948
    cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 18:45
    "Полузащитник «Спартака» Квинси Промес снова оказался в центре скандала. Все по той же причине — покушение на своего кузена. Теперь дело обрело новый виток: в Нидерландах опубликовали запись телефонного разговора Квинси с членами семьи, где он буквально признается, что хотел убить двоюродного брата. Теперь адвокат потерпевшего просит изменить статью для Промеса на более жесткую. Квинси светит реальный срок."
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    Подлый поступок промеса в матче ЦСКА - Спартак только подтверждает, что он способен совершить преступление.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 17:06
    Опять он появился
    Boricku
    Boricku
    вчера в 17:00
    Гнать старпёра
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 16:59, ред.
    Вам же не мешает каждое увольнение тренера в Спартаке, каждое слово Заремы и.т.д. обсуждать неделями!) Федтов - быдло, и он это доказал а не мы!!!
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 16:56
    Интересно, а кому надо?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:32
    Я свидетель - а что случилось?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:32
    Раздули перепалку до вселенских масштабов.
    Гость
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