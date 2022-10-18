Павлюченко — о Федотове: «Кому надо, тот всё посмотрит и оштрафует»

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал перепалку между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Я не видел и не слышал об этом ничего. Честно, мне это вся история вообще не интересна. Кому надо, тот все посмотрит и оштрафует. В эту грязь даже не хочется лезть.
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Подлый поступок промеса в матче ЦСКА - Спартак только подтверждает, что он способен совершить преступление.
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Подлый поступок промеса в матче ЦСКА - Спартак только подтверждает, что он способен совершить преступление.