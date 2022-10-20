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Канчельскис: «Федотову и Абаскалю нужно объясниться и поговорить»

вчера, 17:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Ничего страшного, что дисквалифицировали на один матч. КДК посчитал, что тренеры не имеют права себя вести подобным образом. Раз приговор вынесли, значит, ничего не поменяется.

Хотелось бы, чтобы они разобрались между собой сами — один на один и по-мужски. Не пойти лицо друг другу набить, а встретиться за чашкой чая, объясниться и поговорить. Это же эмоции, первое дерби для тренеров. Никто не хотел проигрывать. Но так вести себя нельзя.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:29
Опа на! Бывает же такое! Надо станок включать админам!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:22
Тут дело не взаимоотношении и разборках, а в поведение тренера в нецензурной форме оскорбивший коллегу и игрока соперника на глазах детей, женщин, матерей, бабушек. Зачем нужен фан айди тогда, когда такое происходит с прямыми участниками праздника футбола?). Какой пример подаётся? И результат решения КДК? Одно лечим и тут же калечим?
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:17
Добрый вечер. Будем разбираться.
А о каком лимите речь?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:06
Уважаемая администрация!..... а почему в группе "без призов" сегодня не дали 2 000... может лимит уже исчерпан?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:04
Думаю там без его советов обойдется
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:04
Слишком много Канчельскиса
b834jfavftdc
b834jfavftdc
вчера в 18:03
Зачем лезть в эту тему, игра уже прошла
Futurista
Futurista
вчера в 18:00
Канчельскис готов накрыть поляну для переговоров?)...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:50
На ринг их выпустить и спустить пар.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:50
Опять Андрей
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