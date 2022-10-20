Канчельскис: «Федотову и Абаскалю нужно объясниться и поговорить»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Ничего страшного, что дисквалифицировали на один матч. КДК посчитал, что тренеры не имеют права себя вести подобным образом. Раз приговор вынесли, значит, ничего не поменяется.

Хотелось бы, чтобы они разобрались между собой сами — один на один и по-мужски. Не пойти лицо друг другу набить, а встретиться за чашкой чая, объясниться и поговорить. Это же эмоции, первое дерби для тренеров. Никто не хотел проигрывать. Но так вести себя нельзя.