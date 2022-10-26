Хуфкенс: «Нам необходимо показать свой голод до побед»

Главный тренер «Брюгге» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Порту».

У «Порту» особенный стиль игры, это мне нравится. Эта игра будет непростой. Ожидаю, что «Порту» будет играть в полную силу — им нужна победа. Текущий турнир не является плодом фантазии — всё по-настоящему. Мы провели много матчей именно так, как я хотел, мы намерены это продолжать. Нам необходимо показать свой голод до побед. Некоторые наши парни еще имеют шанс попасть на чемпионат мира, им нужно продолжать упорно трудиться.