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«Бавария» крупно обыграла «Майнц» и возглавила таблицу Бундеслиги

вчера, 18:34
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 2Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Бавария» крупно обыграла «Майнц» в матче 12-го тура Бундеслиги (6:2).

Серж Гнабри вывел хозяев вперед уже на 5-й минуте. Джамал Мусиала на 28-й удвоил преимущество команды, а третий гол хозяев забил Садио Мане на 43-й минуте. На 45+4-й гости отыграли один мяч — отличился Силвэн Видмер. Леон Горецка на 58-й забил четвертый мяч мюнхенцев, а Матис Тель на 79-й увеличил разрыв в счете. Гости забили свой второй гол на 82-й минуте — взятием ворот отметился Маркус Ингвартсен. Окончательный счет на 86-й установил Эрик Чупо-Мотинг.

После матча «Бавария» лидирует в таблице чемпионата Германии (25 очков), «Майнц» идет на 8-м месте (18 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:51
Вариативность у Баварии сумасшедшая и все исполнители щас в хорошей форме: Гнабри, Сане, Мане, Мусиала, Шупо, Мюллер, Коман, да ещё юный Тель не портит картину. В таком бы состоянии к решающим играм ЛЧ подойти. Ну и на ЧМ немцам тоже выступить удачно
Забавный, конечно, первый тайм - оба вратаря отбили по пенке, но пропустили следом - Зентнер на добивании, Ульрайх - с последующего углового
После ряда легких соперников Баварцам теперь придётся постараться выиграть у более крепкой команды
salleeh
salleeh
вчера в 21:30
Коментатор матча называл главного судью Феликс Цвайер, а судил матч, по факту,
Бенжамин Кортус. Вот такие знатоки футбола у нас... Феликс Цвайер никогда не назначил бы в ворота Баварии подобный пенальти.
алекc 1960
алекc 1960
вчера в 19:43
КРУПНО ОДНАКО!МОЛОДЦЫ!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:09
Бавария может устроить голевое пиршество.
adekvat
adekvat
вчера в 19:05
Редко такое услышишь , Бавария возглавила турнирную таблицу. Хотя Унион жжет в этом сезоне, и имеет игру в запасе, и может обойти Баварию.
vova505
vova505
вчера в 18:58
Отлично!!
Очень рад!!
Наконец закончили баловаться в чемпионате, вероятно
dok66
dok66
вчера в 18:55
День крупных счетов . Не удивительно .
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