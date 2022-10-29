«Бавария» крупно обыграла «Майнц» и возглавила таблицу Бундеслиги

«Бавария» крупно обыграла «Майнц» в матче 12-го тура Бундеслиги (6:2).
Серж Гнабри вывел хозяев вперед уже на 5-й минуте. Джамал Мусиала на 28-й удвоил преимущество команды, а третий гол хозяев забил Садио Мане на 43-й минуте. На 45+4-й гости отыграли один мяч — отличился Силвэн Видмер. Леон Горецка на 58-й забил четвертый мяч мюнхенцев, а Матис Тель на 79-й увеличил разрыв в счете. Гости забили свой второй гол на 82-й минуте — взятием ворот отметился Маркус Ингвартсен. Окончательный счет на 86-й установил Эрик Чупо-Мотинг.
После матча «Бавария» лидирует в таблице чемпионата Германии (25 очков), «Майнц» идет на 8-м месте (18 баллов).
Забавный, конечно, первый тайм - оба вратаря отбили по пенке, но пропустили следом - Зентнер на добивании, Ульрайх - с последующего углового
После ряда легких соперников Баварцам теперь придётся постараться выиграть у более крепкой команды
Забавный, конечно, первый тайм - оба вратаря отбили по пенке, но пропустили следом - Зентнер на добивании, Ульрайх - с последующего углового
После ряда легких соперников Баварцам теперь придётся постараться выиграть у более крепкой команды
Бенжамин Кортус. Вот такие знатоки футбола у нас... Феликс Цвайер никогда не назначил бы в ворота Баварии подобный пенальти.
Бенжамин Кортус. Вот такие знатоки футбола у нас... Феликс Цвайер никогда не назначил бы в ворота Баварии подобный пенальти.
Очень рад!!
Наконец закончили баловаться в чемпионате, вероятно
Очень рад!!
Наконец закончили баловаться в чемпионате, вероятно