«Бавария» крупно обыграла «Майнц» и возглавила таблицу Бундеслиги

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вчера, 18:34

«Бавария» крупно обыграла «Майнц» в матче 12-го тура Бундеслиги (6:2).

Серж Гнабри вывел хозяев вперед уже на 5-й минуте. Джамал Мусиала на 28-й удвоил преимущество команды, а третий гол хозяев забил Садио Мане на 43-й минуте. На 45+4-й гости отыграли один мяч — отличился Силвэн Видмер. Леон Горецка на 58-й забил четвертый мяч мюнхенцев, а Матис Тель на 79-й увеличил разрыв в счете. Гости забили свой второй гол на 82-й минуте — взятием ворот отметился Маркус Ингвартсен. Окончательный счет на 86-й установил Эрик Чупо-Мотинг.

После матча «Бавария» лидирует в таблице чемпионата Германии (25 очков), «Майнц» идет на 8-м месте (18 баллов).