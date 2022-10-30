«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой», отыгравшись с 1:3

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вчера, 16:57

«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» в 16-м туре Первой лиги, проигрывая по ходу матча 1:3.

Дубль в матче оформил боснийский нападающий калининградцев , забивший на 3-й и 37-й минутах игры. Полузащитник хозяев на 43-й сократил отставание в счете. На 47-й забил третий гол «Балтики» в игре. На 58-й Егор Тесленко забил второй гол казанцев. Нападающий «Рубина» сравнял счет на 87-й минуте игры.

«Рубин» занимает 3-е место с 27 очками. «Балтика» идет второй с 29 баллами.