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«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой», отыгравшись с 1:3

вчера, 16:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» в 16-м туре Первой лиги, проигрывая по ходу матча 1:3.

Дубль в матче оформил боснийский нападающий калининградцев Гедеон Гузина, забивший на 3-й и 37-й минутах игры. Полузащитник хозяев Дмитрий Кабутов на 43-й сократил отставание в счете. На 47-й Иван Остойич забил третий гол «Балтики» в игре. На 58-й Егор Тесленко забил второй гол казанцев. Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович сравнял счет на 87-й минуте игры.

«Рубин» занимает 3-е место с 27 очками. «Балтика» идет второй с 29 баллами.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:23
Такое,терпеть,да еще на своем поле!!! Леонида Кудесникова,вновь пронесло!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:13
Жалко Балтика не удержала победный счёт! Ну ладно в следующем матче повезет больше! Ну а если серьезно - игра равных соперников!
Loko57
Loko57
вчера в 17:12
Ну всё... Ждем в РПЛ)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:06
Рубин всё на ниточке тащит
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