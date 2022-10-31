Габриэл Жезус может перейти в «Реал»

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вчера, 10:44

Нападающий «Арсенала» может перейти в «Реал».

«Сливочные» планируют подписать игрока следующим летом. Переход бразильца в клуб из Мадрида мог состояться летом текущего года, но проблемой стал тот факт, что игрок является легионером. Тем не менее, наставник «Реала» очень хочет видеть этого футболиста в своей команде. Жезус входит в шорт-лист «сливочных», в списке значатся пять фамилий.

Анчелотти видит в бразильце потенциального сменщика Карима Бензема.