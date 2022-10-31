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Габриэл Жезус может перейти в «Реал»

вчера, 10:44

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может перейти в «Реал».

«Сливочные» планируют подписать игрока следующим летом. Переход бразильца в клуб из Мадрида мог состояться летом текущего года, но проблемой стал тот факт, что игрок является легионером. Тем не менее, наставник «Реала» Карло Анчелотти очень хочет видеть этого футболиста в своей команде. Жезус входит в шорт-лист «сливочных», в списке значатся пять фамилий.

Анчелотти видит в бразильце потенциального сменщика Карима Бензема.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 20:08
За 11 лет 8 чемпионств было у Барселоны.
Не сочиняй больше. Всегда ситуация меняется.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:53
Борятся многие а выигрыаает Мадрид
Маг_тм
Маг_тм ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 17:48
Жезус отличный игрок, он вполне достоин играть в Реале
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:34
Видать после провала с Мбаппе запросы совсем уменьшились. В своё время Реал даже не посмотрел бы в его сторону. Это просто позор какой-то
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 15:00
За все трофеи борятся много клубов, но для этого не обязательно переходить в Мадрид. Многие игроки рады были бы не переходить туда, если знали, что карьера пойдёт под откос.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:48
Никогда не считал Реал лучшим клубом!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 12:31
За тем что Реал Мадрид лучший клуб мира, который борется ща все трофеи еще вопросв?
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:17, ред.
В шорт листе есть фамилия Миранчука который забыл гол за пол года
46w6gq7tdq75
46w6gq7tdq75
вчера в 11:48
Жезус уже не тот
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 11:04
И хорошо бы остальные фамилии из шорт листа поглчдеть.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 11:02
Похож чем то на Бенза, отдает не меньше чем забивает, и слева и справа может играть.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 10:59
У него в Арсенале не плохо складывается, зачем ему что-то менять.
shlomo
shlomo
вчера в 10:51
Посмотрим как будет играть в Испании, если получится переход
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