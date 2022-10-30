«Спортинг» планирует подписать Роналду в январе

В январе «Спортинг» попробует подписать форварда МЮ Криштиану Роналду.
Несмотря на то, что тренер португальской команды Рубен Аморим на этой неделе настаивал на том, что клуб не может позволить себе высокую зарплату Роналду, The Mirror сообщает, что португальцы все же попытаются вернуть его в следующем трансферном окне.
МЮ это клуб, который сделал из Роналду звезду мирового футбола.
Возвращение в МЮ уже показало, что не всегда можно войти в одну реку дважды.
Спортинг? Ну не знаю, скорее всего Роналду в итоге отправиться в МЛС, а вернувшись сыграет в Спортинге несколько матчей и закончит карьеру.
Но тянуть с этим не стоит, Роналду с каждым днём всё старее и старее, что сказывается на его игре.
Главное не опуститься на самое дно, хотя одно то, что его уже не хотят видеть у себя топ клубы и есть для него дном.
МЮ это клуб, который сделал из Роналду звезду мирового футбола.
Возвращение в МЮ уже показало, что не всегда можно войти в одну реку дважды.
Спортинг? Ну не знаю, скорее всего Роналду в итоге отправиться в МЛС, а вернувшись сыграет в Спортинге несколько матчей и закончит карьеру.
Но тянуть с этим не стоит, Роналду с каждым днём всё старее и старее, что сказывается на его игре.
Главное не опуститься на самое дно, хотя одно то, что его уже не хотят видеть у себя топ клубы и есть для него дном.