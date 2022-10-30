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«Спортинг» планирует подписать Роналду в январе

вчера, 08:31

В январе «Спортинг» попробует подписать форварда МЮ Криштиану Роналду.

Несмотря на то, что тренер португальской команды Рубен Аморим на этой неделе настаивал на том, что клуб не может позволить себе высокую зарплату Роналду, The Mirror сообщает, что португальцы все же попытаются вернуть его в следующем трансферном окне.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:55
Он клубам неинтересен... А я лишний раз не упущу возможность высказать все что думаю про эгоиста... Он это заслужил своим поведением и игрой... Что касается "Химок" и прочих, то я этим не интересуюсь... Дворовой и отлученный футбол пусть обсуждают во дворах...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:39
Рон подошел,к такому моменту,где необходимо делать выбор,либо уходить на пенсию,а идти он никак не хочет,либо снижать свои финансовые запросы ибо,в н.в.далеко не каждый клуб их удовлетворит,тут вопрос,что в нем больше своих амбиций,либо ему мало бабла?!! Чего он хочет?!! Хочет понятно быть величавым и за это получать огромные з/п,но возрост наверное дает о себе знать судя,по последним результатам,если чувствуеш,в себе силы можно пойти на снижение денежного довольствия,неужели денег мало накопил?!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 14:11, ред.
Реально неинтересен ? Тогда чё ж ты на его новостных ветках прописался ?!
Почему то на вестях про Карпина или Химки я тебя не наблюдаю.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:31
Игрок не может развалить, рыба с головы портится. Юве до сих пор в себя прийти не может.
Хотелось бы, чтобы Рон, как и аргентинец, нашли свою команду.
Ведь ты же не будешь спорить, что у Лео тепличные условия и что всё вокруг него, а не наоборот как в МЮ, где ноунэймы открыли рты
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:51
В "Спортинге" играть не будет всего по одной причине: перед португальцем постоянно маячит тень отца Гамлета, т.е. Лионеля Месси, который играет в "ПСЖ" с замечательными партнёрами, и перед которым стоит одна цель - победа в ЛЧ. Играя за "Спортинг", Роналду будет лишён такой возможности, а для самолюбивого спортсмена, которым он безусловно является, это обстоятельство является основополагающим для продолжения карьеры.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 12:27
Он реально уже не интересен...
Elliada
Elliada
вчера в 11:07
Бог любит троицу. Развалил Ювентус, МЮ. Остался Спортинг. Только потом перейдет в МЛС или Азию.
galem72
galem72
вчера в 11:03
"...несмотря на то, что тренер португальской команды на этой неделе настаивал на том, что клуб не может позволить себе высокую зарплату игрока, The Mirror сообщает..."

Даже слова главного тренера клуба о том, что Спортинг не сможет выплачивать бешеную зарплату игроку, не смущают зеркальный таблоид выкинуть в эфир свою чушь. ))
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333
вчера в 10:50
Для этого Спортингу надо в плэй офф ЛЧ выйти.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:37
Мы начали прогулку с лиссабонского двора,
к нему-то всё,как видно,и вернётся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:33
Ох как ещё много будет слухов и домыслов прежде , чем Роналду перейдет в другой клуб! Медийная личность и СМИ специально подогревают к нему порой нездоровый интерес! И как бы я к нему не относился чисто по человечески желаю, чтобы он нашел " свой" клуб и на мажорной ноте завершил свою карьеру игрока!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:00
Время собирать камни.
Loko57
Loko57 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 09:59
Придёт в Наполи, погубит команду!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:58
Спортинг это тот клуб, который отправил Роналду в большое плавания.
МЮ это клуб, который сделал из Роналду звезду мирового футбола.
Возвращение в МЮ уже показало, что не всегда можно войти в одну реку дважды.
Спортинг? Ну не знаю, скорее всего Роналду в итоге отправиться в МЛС, а вернувшись сыграет в Спортинге несколько матчей и закончит карьеру.
Но тянуть с этим не стоит, Роналду с каждым днём всё старее и старее, что сказывается на его игре.
Главное не опуститься на самое дно, хотя одно то, что его уже не хотят видеть у себя топ клубы и есть для него дном.
adekvat
adekvat
вчера в 09:52
А денег хватит?
Wolverhampton
Wolverhampton ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 09:45
А кто его в Наполи зовёт? Он там на... Не нужен!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:30
Вряд-ли он согласится, Наполи более перспективный проект
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:24
Скорее все же Роналду в Майами отправится Там совершенно другие деньги, чем в Спортинге.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:14, ред.
В музее Спортинга футболка Роналду..и памятные вещи...
В 1997-м первый приезд на просмотр в Спортинг....
И вот камбэк.....спустя 25 лет...
lotsman
lotsman
вчера в 09:09
А захочет ли сам Роналду?
shlomo
shlomo
вчера в 09:05
Было новость, что Рон купил самую дорогую виллу в Португалии ну и тут же журналисты выдвинули гипотезу, что приобретение настолько дорогой резиденции в непосредственной близости от Лиссабона может намекать на то, что Роналду заинтересован в переходе в местный Спортинг.... И вот теперь до Зимнего трансфера все кому не лень будут муссировать его переход...

Лично я подозреваю что речь уже идет о покупке Спортинга с соинвесторами с ближнего востока....:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:04
Лишь бы Рон Спортинг по миру не пустил своей космической зарплатой. Уж для клуба , давшему ему путевку в жизнь мог бы и исключение сделать и урезать свою "стипендию".
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:02
Неправильный заголовок.
Правильно - Роналду покупает Спортинг.
112910415
112910415
вчера в 09:02
гуманитарная акция ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:53
Аморим подвис и думаю его мнение не интересно руководству!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:35
Им бы хорошенько подумать...
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 08:35
Ему только в МЛС или в Китай. Закончился.
vy5gt93pdas9
vy5gt93pdas9
вчера в 08:34
хлопотное это дело...
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