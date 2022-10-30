«Спортинг» планирует подписать Роналду в январе

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вчера, 08:31

В январе «Спортинг» попробует подписать форварда МЮ .

Несмотря на то, что тренер португальской команды Рубен Аморим на этой неделе настаивал на том, что клуб не может позволить себе высокую зарплату Роналду, The Mirror сообщает, что португальцы все же попытаются вернуть его в следующем трансферном окне.