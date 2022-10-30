Маркус Тюрам отреагировал на интерес со стороны «Баварии»

Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах прокомментировал слухи об интересе со стороны «Баварии».

«Бавария» — очень большой клуб. Но я планирую своё будущее изо дня в день. Какой мне смысл планировать будущее на три года вперед? Если я хочу стать лучшим Маркусом, каким могу быть, я должен планировать будущее на завтра и послезавтра, а не на несколько лет вперёд.