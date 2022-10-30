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Маркус Тюрам отреагировал на интерес со стороны «Баварии»

вчера, 23:49

Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах Маркус Тюрам прокомментировал слухи об интересе со стороны «Баварии».

«Бавария» — очень большой клуб. Но я планирую своё будущее изо дня в день. Какой мне смысл планировать будущее на три года вперед? Если я хочу стать лучшим Маркусом, каким могу быть, я должен планировать будущее на завтра и послезавтра, а не на несколько лет вперёд.

В нынешнем сезоне Тюрам провёл 14 матчей за «Боруссию» Менхенгладбах, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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salleeh
salleeh
сегодня в 00:25
Ничего не понятно, но очень интересно…)))
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 00:24
Выступай за Боруссию Мёнхенгладбах и станешь её легендой!
Бавария тебе не к чему!
monah-10
monah-10
вчера в 23:58
Да это монстр, в процентном соотношении выше Холанда и Левы, ну и почему его нет в списке лучших?
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