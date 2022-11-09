Канчельскис — о «Ливерпуле»: «Найдётся покупатель. Это клуб с историей»

Экс-игрок МЮ и «Эвертона» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной продаже «Ливерпуля».
«Ливерпуль» был выставлен на продажу? Не слышал о таком. Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил! (Смеется).
Послушайте, «Ливерпуль» — это история, одна из лучших команд в Англии. Соперничают с МЮ по титулам, выигрывали Лигу чемпионов, Кубок Англии. Естественно, это прибыльная команда. Какой смысл продавать курочку, которая несет золотые яйца? Все может быть с клубом, если будет такое предложение, от которого нельзя отказаться. Наверное, найдется покупатель. Это клуб с историей.