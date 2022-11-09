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Канчельскис — о «Ливерпуле»: «Найдётся покупатель. Это клуб с историей»

вчера, 11:47

Экс-игрок МЮ и «Эвертона» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной продаже «Ливерпуля».

«Ливерпуль» был выставлен на продажу? Не слышал о таком. Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил! (Смеется).

Послушайте, «Ливерпуль» — это история, одна из лучших команд в Англии. Соперничают с МЮ по титулам, выигрывали Лигу чемпионов, Кубок Англии. Естественно, это прибыльная команда. Какой смысл продавать курочку, которая несет золотые яйца? Все может быть с клубом, если будет такое предложение, от которого нельзя отказаться. Наверное, найдется покупатель. Это клуб с историей.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 06:25
Речь вообще то про Ливер, что другие клубы делают по боку, и да кредитов у Ливерпуля нету, от слов вообще. Есть и другие клубы которые зарабатывают огромные деньги: и тоже без кредитов Бенфика, Порту, у Баварии огромный доход, но с кредитами. А вообще про Ливерпуль писал.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:53
Ничего себе, ты умный))) Откуда ж тогда у них кредитов на неск сот миллионов? То, про что ты говоришь - это призовые за место в таблице плюс продажа трансляций, и да, если эта сумма перекрывает зарплатную ведомость, считается, что клуб в плюсе. Но, помимо команды и рабочего персонала, у каждого клуба еще оч много активов(чем больше клуб, тем, собственно, больше у него всяких приблуд), которые нужно развивать, не говоря уже о том, что просто на содержание этого всего бабла уходит немерено. Даже спонсорские доходы эти траты не перекрывают. Это телезритель думает, что, раз игроки ездят на дорогущих тачках, то клуб - это обитель богатства и разврата. Это капец какая денежная яма, которую надо уметь содержать. Можешь загуглить, сколько личных денег Роман в Челси вбухал, а те не беднее Ливерпуля. Или Барса нынешняя нечего не напоминает?
monah-10
monah-10 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:05
Ливер самая прибыльная команда АПЛ, инвестиции в клуб минимальный для клубов АПЛ, выхлоп шикарный, это единственный клуб в АПЛ кто в плюсе по прибыли.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:42
Вообще, насколько знаю, ни Ливерпуль, ни один другой клуб, прямой прибыли владельцу почти не приносят. Это такие своеобразные "дочки-матери" для богатых - если бабла куры не клюют и хочется как следует посношать себе мозги, то вэлкам, как говорится) А так, все клубы в долгах на 500 лет вперед, если чего и перепадет, то, разве что со спонсорских контрактов, и то зп придется раздавать, с кем-то судиться, увольнять, стадион ремонтировать и прочие удовольствия футбольного менеджмента, которые ни один компьютерный симулятор не раскроет. Зато, своё место будет в вип-ложе и по телеку показывать станут)
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 13:35
У МЮ тоже в свое время нашелся покупатель...Вопрос в том, как потом будет рулить этот покупатель
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10, ред.
Покупатель для Ливерпуля конечно найдется, только вот пойдет эта сделка на пользу клубу?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:08
Если на Ливерпуль сильно завысить цену, то желающих можно и не найти.
Гость
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