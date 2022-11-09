Канчельскис — о «Ливерпуле»: «Найдётся покупатель. Это клуб с историей»

Экс-игрок МЮ и «Эвертона» прокомментировал информацию о возможной продаже «Ливерпуля».

«Ливерпуль» был выставлен на продажу? Не слышал о таком. Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил! (Смеется).