«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо

«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года, зимой «Барса» попытается предложить Алонсо новый договор по схеме «1+1», либо двухлетнее соглашение. Игрок хочет остаться в клубе, ранее он согласился пойти на понижение зарплаты ради подписания своего нынешнего контракта. Клуб склоняется к варианту «1+1». Несмотря на эти несущественные разногласия по поводу сроков контракта, стороны хотят продолжить сотрудничество.
Помимо этого, «блауграна» хочет подписать новый контракт с другим игроком левого фланга обороны — Алехандро Бальде. Контракт Жорди Альбы с клубом действует до 2024 года, с ним клуб планирует расстаться так же, как и с Жераром Пике.