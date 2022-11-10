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«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо

вчера, 17:32

«Барселона» планирует продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года, зимой «Барса» попытается предложить Алонсо новый договор по схеме «1+1», либо двухлетнее соглашение. Игрок хочет остаться в клубе, ранее он согласился пойти на понижение зарплаты ради подписания своего нынешнего контракта. Клуб склоняется к варианту «1+1». Несмотря на эти несущественные разногласия по поводу сроков контракта, стороны хотят продолжить сотрудничество.

Помимо этого, «блауграна» хочет подписать новый контракт с другим игроком левого фланга обороны — Алехандро Бальде. Контракт Жорди Альбы с клубом действует до 2024 года, с ним клуб планирует расстаться так же, как и с Жераром Пике.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:59
В смысле хотят расстаться с Альбой тем же способом, что и Пике? То есть, что бы он завершил карьеру что ли
pehwzmx2v4ak
pehwzmx2v4ak
вчера в 17:33
Игрок хороший надо продлевать
Гость
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