Гладилин: «„Локомотив“ будет на правильном пути с Галактионовым»

Экс-футболист «Спартака» прокомментировал возможное назначение главным тренером «железнодорожников».

Это правильное решение, что «Локомотив» выбирает молодого способного российского специалиста, это очень хорошее направление. Думаю, что задачу сохранения прописки в РПЛ он решит, если говорить о текущем сезоне. А в следующих «Локомотив» будет на правильном пути с Галактионовым.

Не смущает ли возраст Галактионова? Дело не в возрасте, главное — что это наш российский специалист, который будет набираться опыта в сильной команде. Можно взять в пример Абаскаля — он еще младше Галактионова, если вы спрашиваете о возрасте, но успешно работает.