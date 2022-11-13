Гладилин: «„Локомотив“ будет на правильном пути с Галактионовым»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером «железнодорожников».
Это правильное решение, что «Локомотив» выбирает молодого способного российского специалиста, это очень хорошее направление. Думаю, что задачу сохранения прописки в РПЛ он решит, если говорить о текущем сезоне. А в следующих «Локомотив» будет на правильном пути с Галактионовым.
Не смущает ли возраст Галактионова? Дело не в возрасте, главное — что это наш российский специалист, который будет набираться опыта в сильной команде. Можно взять в пример Абаскаля — он еще младше Галактионова, если вы спрашиваете о возрасте, но успешно работает.
Но если сравнить Абаскаля и Галактионова, то хочется отметить один момент. Гильермо, наверное, проработает здесь еще несколько лет и уедет в Европу, это нормально для тренерской карьеры. Возьмите статистику — очень часто тренеры-иностранцы работали в РПЛ несколько сезонов и уезжали. Абаскаль у нас наберется опыта и захочет попробовать себя в более сильной лиге. Это естественный процесс для тренера. А Галактионов, вероятно, останется здесь на долгое время, как и Семак, например. Нужно делать ставку на молодых перспективных тренеров, это будет только на пользу российскому футболу.